بارك تجمع دواوين الكويت، ما تقوم به القيادة السياسية من جهود في تحقيق الأمن والاستقرار من خلال المصالحة الوطنية للوصول إلى الاستقرار السياسي لمعالجة ملفات وقضايا بالغة الأهمية.

ولفت التجمع في بيان له تلقت "الأنباء" نسخة منه، إلى أنه لو ركزت النخب السياسية وأصحاب الرأي على المشتركات التي تجمع المجتمع الكويتي لكان الواقع مغايرا لما وصلنا إليه اليوم من تشكيك في الولاء والانتماء واختلافات في الرأي، مشيرين إلى أن البلاد تمر بمرحله بالغة الدقة وتتطلب وحدة الصف ووضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار.

وهذا ما جاء في البيان:

تابعنا كما تابع أهل الكويت موضوع (الحوار الوطني) وما تبعه من تطورات وآراء قد نتفق مع بعضها وقد نختلف مع بعضها الآخر.

وبحكمة الراعي المسؤول عن رعيته، ونظرة المتفحص لحقائق الأمور وكما عهدناه من القيادة السياسية متمثلة بسمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد حفظه الله، والظروف التي تفرض نفسها عندما تكون البلاد أحوج ما تكون إليهم، وما طرحوه حفظهم الله من توجهات وتوجيهات، حيث إننا نمر بمرحله بالغة الدقة وتتطلب وحدة الصف ووضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار.

و"تجمع دواوين الكويت" وبصفتنا مكون من مكونات المجتمع الكويتي بمختلف أطيافه، فنحن نؤكد أن ما يجمعنا أكبر بكثير مما يفرقنا، ولو ركزت النخب السياسية وأصحاب الرأي على هذه المشتركات لكان الواقع مغايرا لما وصلنا إليه اليوم من تشكيك في الولاء والانتماء واختلافات في الرأي.

و"تجمع دواوين الكويت" يبارك ما تقوم به القيادة السياسية من جهود في تحقيق الأمن والاستقرار عن طريق المصالحة الوطنية ضمن إطار الدستور والقانون، لننعم بالاستقرار السياسي لمعالجة ملفات وقضايا بالغة الأهمية مطلوب حسمها من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية بالرقابة المسؤولة والتشريع المثمر والمحاسبة الرصينة البعيدة عن التراشق والاستعراض الإعلامي وتصيد كل طرف لأخطاء الطرف الآخر .

داعين المولى عز وجل أن يحفظ الله وطننا الكويت من كل الشرور والفتن، وأن يكلأنا جميعاً بفيض رحمته، ويديم علينا جميعاً نعمة الأمن والامان.

تجمع دواوين الكويت