قام رئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد المكراد، نيابة عن وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د. احمد الناصر اليوم الأحد، بافتتاح مركز الاستقلال للإطفاء الكائن في منطقة غرب عبدالله المبارك بحضور نائب رئيس القوة لقطاع المكافحة اللواء جمال بدر ناصر.

وقال الفريق المكراد على هامش الافتتاح بان هذا المركز هو الرابع الذي يتم افتتاحه خلال العام الجاري بالمناطق الجديدة وسيتم افتتاح مراكز اخرى قريبا لاستكمال خطة قوة الإطفاء العام الخاصة بتقليل فترة الاستجابة للحوادث وايضا تحقيق الأمن المجتمعي كون مراكز الإطفاء صمام أمان لجميع المواطنين والمقيمين للحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم.

وصرح نائب رئيس القوة لقطاع المكافحة اللواء جمال بدر ناصر بان المركز صمم بشكل نموذجي متكامل لما يحتاجه رجل الإطفاء في عصرنا المتطور بشكل متسارع مثلما صممت المراكز الحديثة السابقة التي جهزت بأحدث المعدات المتطورة والكوادر البشرية المدربة.

وأشار إلى ان المركز يحتوي مبناه على صالات للرياضة وحمام سباحة وقاعات للتدريب والمحاضرات بالاضافة الى جميع وسائل الراحة.

وبالنسبة الى نطاق تغطية المركز قال اللواء جمال ان المركز يغطي منطقة غرب عبدالله المبارك بالكامل والمناطق المحيطة فيها وهو مساند لباقي مراكز الإطفاء في حالات الحوادث الكبرى.