صرحت المتحدثة الرسمية و مديرة إدارة العلاقات العامة و الإعلام بالهيئة العامة للقوى العاملة أسيل المزيد، بأن إدارة علاقات العمل التابع لقطاع حماية القوى العاملة قد تلقت بلاغا من مركز شرطة الفروانية يفيد بوقوع اضراب عمالي لإحدى الشركات بنطاق محافظة الفروانية في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحًا من اليوم الأحد، حيث قام نحو ثلاثمئة عامل بالإضراب احتجاجًا على عدم تلقيهم رواتب لأكثر من 3 أشهر فضلًا عن دفع مبالغ مالية لتجديد الإقامات.

وأفادت المزيد بأن ممثلي إدارة علاقات العمل قاموا بالتحرك على الفور إلى مقر الإضراب حيث تم تسجيل محضر بالواقعة وأسبابها المذكورة أعلاه بعد الاستماع لشكاوى العمال ويجري حاليًا اتخاذ الإجراءات المعمول بها لدى الهيئة لإزالة أسباب الشكاوى واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.