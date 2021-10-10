أقامت جمعية الرحمة العالمية، عبر ممثلها في جمهورية الصومال حفل تكريم للطلاب المتفوقين التابعين لمجمع الكويت التعليمي، وذلك تكليلاً لجهودهم الدراسية التي بذلوها خلال توقف العملية التعليمية بسبب جائحة كورونا في العام الدراسي 2020/2021، وتشجيعاً لزملائهم الطلاب من أجل تحقيق التفوق والتميز الدراسي.

وقال رئيس قطاع أفريقيا في جمعية الرحمة العالمية بدر بورحمة: إن الاحتفالية جرت بحضور مسؤولة قطاع التعليم بجمهورية صوماليلاند آمنه عسير، التي أبدت إعجاباً شديداً بمجمع الكويت التعليمي، واحتضانه لأكبر عدد من الطلاب، بالإضافة إلى الفعالية التي تمت بصورة ناجحة ومتميزة تبعث على الفخر والسعادة بحسب تعبيرها.

وأشاد بورحمة: بجهود الكوادر التعليمية في المجمع، الذين يعملون باحترافية شديدة لخدمة أعداد كبيرة من الطلاب غالبيتهم من الأيتام، وذلك لدعمهم في استكمال مسيرتهم التعليمية وتحقيق مستقبل أفضل، موضحاً أن الجمعية تدعم مثل هذه المناسبات التي تشجع طلاب العلم على الاستمرارية في تحقيق التفوق والتميز الدراسي، ضمن رسالتها الهادفة لبناء الإنسان، بما يسهم في إعداد جيل متعلم ومؤهل لتحسين أوضاعه الحياتية.

هذا وقد تم اختتام الحفل بتكريم 60 طالبـاً وطالبة من المتفوقين دراسياً في جميع المراحل التعليمية ، وكذلك تكريم الطالب عبد الغني محمد الذي حصل على المركز الأول في مسابقة رئيس الجمهورية للقرآن الكريم، ومجموعة من الطالبات المشاركات في مسابقة قمم لتحويل القيم إلى منتجات والتي أقامتها جمعية الرحمة العالمية لجميع المدارس التابعة لها ومن ضمنها مجمع الكويت الخيري التعليمي، إلى جانب عدد من معلمي اللغة العربية لغير الناطقين.