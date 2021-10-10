بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، ببرقية تعزية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، أعرب فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الأمير عبدالله بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود بن فيصل آل سعود سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم الأسرة المالكة الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء.

وبعث سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، ببرقية تعزية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الأمير عبدالله بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود بن فيصل آل سعود، مبتهلا سموه إلى الباري جل وعلا أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء، الشيخ صباح الخالد، ببرقية تعزية مماثلة.