نتائج التحليل المبكرة أظهرت أن 7.3% من المرضى الذين تلقوا الدواء المسمى مولنوبيرافير نقلوا إلى المستشفى خلال 29 يومًا المقارنة مع 14.1% من المرضى الذين تناولوا الحبوب الوهمية

MSD تعتزم قريبًا التقدم بطلب للحصول على إذن الاستخدام الطارئ من إدارة الغذاء والدواء الأميركية والهيئات التنظيمية في جميع أنحاء العالم

في حال الموافقة على منح الترخيص للعقار، سيكون الدواء أول حبوب فموية لعلاج كوفيد-19 المصرح بها في الولايات المتحدة

وكالات 7 أكتوبر 2021؛ أعلنت شركة MSD الرائدة عالميًا في مجال الأدوية والمعروفة باسم ميرك في الولايات المتحدة وكندا، وريدجباك بايوثيرابيوتكس، شركة التكنولوجيا الحيوية التي تركز على الأمراض المعدية الناشئة، اليوم أن حبوب مولنوبيرافير التجريبية الفموية لعلاج كوفيد-19، قللت من خطر دخول المستشفيات والوفيات في نتائج التحليل المؤقت للمرحلة الثالثة من تجربة MOVE-OUT للبالغين والمرضى غير المقيمين في المستشفى المعرضين لخطر الإصابة بفيروس كوفيد-19 الخفيف إلى المتوسط.

وأظهرت النتائج المبكرة أن الدواء المسمى "مولنوبيرافير" قلل من خطر دخول المستشفيات والوفيات بمقدار النصف لدى الأشخاص المصابين بفيروس كورونا. ومن بين المرضى الذين تناولوا مولنوبيرافير تم نقل 7.3 ٪ منهم إلى المستشفى أو ماتوا في نهاية 29 يومًا بعد التوزيع العشوائي (28/385)، مقارنة بـ 14.1٪ من المرضى الذين عولجوا بدواء وهمي (53/377). خلال اليوم التاسع والعشرين، ولم يتم الإبلاغ عن حالة وفاة من بين المرضى الذين عولجوا بمولنوبيرافير، بالمقارنة مع 8 وفيات في المرضى الذين عولجوا بدواء وهمي. بفضل تلك النتائج الإيجابية تم إيقاف تعيين المرضى في الدراسة مبكرًا، بناءً على توصية من لجنة مستقلة لمراقبة البيانات وبالتشاور مع إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA). وبناءً على تلك النتائج، تعتزم MSD التقدم بطلب الحصول على تصريح استخدام طارئ من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية في أقرب وقت ممكن، وتخطط أيضًا للتقدم بطلب للحصول على ترخيص تسويق من وكالات تنظيمية أخرى في جميع أنحاء العالم.

تعليقًا على هذه النتائج الإيجابية، قال روبرت إم ديفيس، الرئيس التنفيذي ورئيس MSD: "ثمة حاجة ماسة إلى المزيد من الخيارات العلاجية والعلاجات الجديدة لمكافحة جائحة كوفيد-19، الذي يعد سببًا رئيسيًا للوفاة ولا يزال له تأثير كبير على المرضى وعائلاتهم والمجتمع ككل وأنظمة الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم". وأضاف: "استنادًا إلى هذه النتائج الواعدة للغاية، نحن واثقون من أن مولنوبيرافير سيكون خيارًا علاجيًا مهمًا ومكونًا أساسيًا في الجهد العالمي لمكافحة الوباء، وسيضيف إلى إرث MSD الفريد المتمثل في تزويد المرضى بخيارات علاجية مبتكرة في الأمراض المعدية عندما تكون الحاجة إليهم ملحة. تماشيًا مع التزام MSD الثابت بإنقاذ وتحسين نوعية حياة المرضى، سنواصل العمل مع الهيئات التنظيمية في جميع أنحاء العالم لضمان إتاحة مولنوبيرافير للمرضى في أسرع وقت ممكن. باسمنا جميعًا في MSD أود أن أعرب عن خالص شكري لجميع الباحثين والمرضى على مساهماتهم الأساسية في تطوير مولنوبيرافير."

من جانبه، قال ويندي هولمان، الرئيس التنفيذي لشركة ريدجباك بايوثيرابيوتكس: "مع استمرار انتشار فيروس كورونا على نطاق واسع، خيارات العلاج المتاحة حاليًا تتطلب الوصول إلى المستشفيات، وهذا يعني أن العلاجات المضادة للفيروسات التي يمكن تناولها في المنزل دون دخول المريض إلى المستشفى أصبحت الآن خيارًا علاجيًا رئيسيًا" وأضاف: "لقد كانت نتائج التحاليل المؤقتة مشجعة للغاية، ونحن على ثقة أن مولنوبيرافير، في حال تمت الموافقة على استخدامه، يمكن أن يكون له تأثيرًا كبيرًا في السيطرة على الوباء. تعد شراكتنا مع MSD أمرًا بالغ الأهمية لضمان الوصول في الوقت المناسب إلى جميع أنحاء العالم في حالة الموافقة على الدواء، ونحن فخورون جدًا بهذا الجهد المشترك الذي مكننا من تحقيق هذه النتائج المهمة في مرحلة تطوير الدواء".

بدوره، قال محمود مراد المدير في MSD GCC الكويت والبحرين وقطر: "إن المؤشرات الإيجابية لنتائج التحليل المؤقت تتماشى مع مهمتنا المتمثلة في تسريع مسار الابتكار لإنقاذ وتحسين نوعية حياة المرضى. إن هذا المضاد للفيروسات الفموي الذي يمكن تناوله داخل المنزل سيدعم الحكومات الإقليمية من خلال ضمان أفضل النتائج للمرضى الذين يعانون من كوفيد-19، بالتوازي مع تقليل العبء الإجمالي للمرض على أنظمة الرعاية الصحية".

حول نتائج التحليل المرحلي المخطط

اشتملت الدراسة في مرحلة التحليل المؤقت من تجربة MOVE-OUT نحو 775 بالغًا مصابًا بفيروس كوفيد-19 في 5 أغسطس 2021 أو قبله. وفي حين تقرر إيقاف تعيين المرضى بناءً على النتائج الإيجابية والفعالية المؤقتة، كانت التجربة تقترب من تعيين 1550 مريض في المرحلة الثالثة، مع تسجيل أكثر من 90 ٪ من حجم العينة المقصود بالفعل.

تتطلب معايير الأهلية أن يكون لدى جميع مرضى كوفيد-19 إصابات خفيفة إلى متوسطة ومؤكدة مخبريًا مع ظهور الأعراض في غضون 5 أيام من التوزيع العشوائي للدراسة. كان مطلوبًا من جميع المرضى أن يكون لديهم عامل خطر واحد على الأقل مرتبط بتطور نتائج المرض للأسوأ مثل السمنة أو مرض السكري أو أمراض القلب عند دخول الدراسة. قلل مولنوبيرافير من خطر دخول المستشفيات والوفاة عبر جميع المجموعات الفرعية الرئيسية؛ لم تتأثر الفعالية بتوقيت ظهور الأعراض أو عوامل الإصابة بأمراض خطيرة. بالإضافة إلى ذلك، أظهر مولنوبيرافير فعالية ثابتة عبر المتغيرات الفيروسية جاما، ودلتا، ومو لدى 40% من المشاركين الذين توفرت لديهم بيانات السلالة الفيروسية.

كان معدل حدوث أي ضرر متقارب في مجموعتي مولنوبيرافير والدواء الوهمي بنسبة 35 ٪ و40 ٪ على التوالي. وكان وقوع الضرر المتعلق بالدواء قابلًا للمقارنة أيضًا بنسبة 12٪ و11٪ على التوالي. توقف عدد قليل من الأشخاص عن العلاج في مرحلة الدراسة بسبب الأضرار التي ألحقت بهم من مجموعة مولنوبيرافير (1.3 ٪) مقارنة بمجموعة الدواء الوهمي (3.4 ٪).

حول جهود MSD للوصول إلى مولنوبيرافير في حال حصل على الموافقة من قبل EUA

انطلاقًا من نتائج MOVe-OUT، بدأت MSD بإنتاج مولنوبيرافير، وتتوقع إنتاج 10 ملايين جرعة علاجية بحلول نهاية العام 2021 مع توقعات بإنتاج جرعات إضافية في العام 2022. ودخلت MSD في اتفاقيات بيع وشراء مولنوبيرافير مع بعض الحكومات حول العالم، بانتظار الحصول على إذن تنظيمي، وتجري حاليًا مفاوضات مع حكومات أخرى.

تلتزم MSD بإيصال مولنوبيرافير في الوقت المناسب إلى جميع أنحاء العالم، في حال تمت الموافقة على استخدامه. وتخطط لتنفيذ نهج التسعير المتدرج استنادًا إلى معايير البنك الدولي الخاصة بدخل الدول لتعكس قدرة البلدان على تمويل استجابتها الصحية للوباء.

كجزء من التزامها بالوصول العالمي على نطاق واسع، أعلنت MSD سابقًا أن الشركة دخلت في اتفاقيات ترخيص طوعية غير حصرية لمولنوبيرافير مع الشركات المصنعة للدواء البديل لتسريع وصول دواء مولنوبيرافير إلى أكثر من 100 دولة منخفضة ومتوسطة الدخل بعد الموافقات أو التفويضات الطارئة من قبل الهيئات التنظيمية المحلية.

المزيد عن دراسة MOVe-OUT

كانت تجربة MOVe-OUT عبارة عن دراسة عالمية من المرحلة الثالثة للدراسات السريرية خاضعة للرقابة الوهمية مزدوجة التعمية ومتعددة المواقع للبالغين والمرضى غير المقيمين في المستشفى المصابين بفيروس كوفيد-19 الخفيف والمتوسط والمؤكد مخبريًا، ولدى المريض عامل خطر واحد على الأقل مرتبط بتطور نتائج المرض للأسوأ مثل السمنة وداء السكري ومرض القلب، وبدء الأعراض في غضون خمسة أيام قبل التوزيع العشوائي.

يتمثل هدف الفعالية الأساسي لـ MOVe-OUT في تقييم فعالية مولنوبيرافير مقارنةً بالدواء الوهمي كما تم تقييمه من خلال النسبة المئوية للمشاركين الذين تم إدخالهم إلى المستشفى أو الذين ماتوا من وقت التوزيع العشوائي حتى اليوم 29.

تم إجراء المرحلة 3 من تجربة MOVe-OUT عالمياً بمشاركة أكثر من 170 موقعًا مخططًا له في دول مثل الأرجنتين والبرازيل وكندا وتشيلي وكولومبيا ومصر وفرنسا وألمانيا وغواتيمالا وإسرائيل وإيطاليا واليابان والمكسيك والفلبين وبولندا وروسيا وجنوب إفريقيا وإسبانيا والسويد وتايوان وأوكرانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة. لمزيد من المعلومات حول تجربة MOVe-OUT، يرجى زيارة Clintrials.gov.

تضمنت عوامل الخطر الأكثر شيوعًا لسوء نتائج المرض السمنة، وكبر السن (> 60 عامًا)، وداء السكري، وأمراض القلب. حتى الآن. استحوذت متغيرات دلتا وجاما ومو على نحو 80 ٪ من الحالات القابلة للتقييم في التجربة. استحوذ تعيين المرضى في أمريكا اللاتينية وأوروبا وأفريقيا على 55٪ و23٪ و15٪ من المشاركين في الدراسة على التوالي.

حول مولنوبيرافير

دواء مولنوبيرافير، هو حبوب تجريبية يتم تناولها عن طريق الفم من نظير ريبونوكليوزيد القوي الذي يمنع تكاثر سارس-كوف-2، العامل المسبب لـكوفيد-19. أثبت مولنوبيرافير فعاليته في العديد من النماذج قبل السريرية من سارس-كوف-2 بما في ذلك العلاج والوقاية من انتقال العدوى. بالإضافة إلى ذلك، أظهرت البيانات قبل السريرية والسريرية فعالية مولنوبيرافير ضد متغيرات سارس-كوف-2 الأكثر شيوعًا. تم ابتكار دواء مولنوبيرافير في إيموري درايف وهي شركة تكنولوجيا حيوية لا تبغي الربح بالكامل من قبل جامعة إيموري، ويتم تطويرها من قبل MSD بالتعاون مع ريدجباك بايوثيرابيوتكس. تلقت ريدجباك بايوثيرابيوتكس دفعة مالية من MSD وستتلقى أيضًا دفعات طارئة تعتمد على تحقيق بعض مراحل الموافقة التنموية والتنظيمية. سيتم تقسيم الأرباح الناتجة عن التعاون بين الشركاء بالتساوي. منذ الحصول على ترخيص ريدجباك بايوثيرابيوتكس تم توفير جميع الأموال المستخدمة لتطوير مولنوبيرافير من قبل MSD وواين وويندي هولمان.

يتم أيضًا تقييم مولنوبيرافير في مرحلة MOVe-AHEAD، وهي دراسة عالمية من المرحلة الثالثة متعددة المراكز عشوائية مزدوجة التعمية يتم التحكم فيها بالدواء الوهمي، حيث يتم خلالها تقييم فعالية وسلامة مولنوبيرافير في منع انتشار كوفيد-19 داخل الأسر. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة http://merckcovidresearch.com.

حول ريدجباك بايوثيرابيوتكس

تتخذ شركة ريدجباك بايوثيرابيوتكس من ميامي، فلوريدا مقرًا لها، وهي شركة تكنولوجيا حيوية تركز على الأمراض المعدية الناشئة. تسوق ريدجباك بايوثيرابيوتكس Ebanga TM لعلاج الإيبولا ولديها خط إنتاج متطور لدواء مولنوبيرافير لعلاج كوفيد-19. مولت شركة ريدجباك بايوثيرابيوتكس وMSD تطوير دواء مولنوبيرافير بالكامل، حيث قُدم رأس المال للشركة من قبل واين وويندي هولمان الملتزمتين بالاستثمار في التقنيات الطبية التي من شأنها إنقاذ وتحسين حياة المرضى. يكرس فريق عمل ريدجباك بايوثيرابيوتكس جهوده لإيجاد الحلول التي من شأنها إنقاذ المرضى وتغيير حياتهم نحو الأفضل.

لمحة حول شركة MSD

تعمل MSD، الشركة الرائدة عالمياً في مجال صناعة الأدوية، منذ أكثر من قرن على ابتكار علاجات لتحسين حياة المرضى، وطرح الأدوية واللقاحات بغية محاربة أكثر الأمراض انتشارًا خطورة على مستوى العالم. ويعود الاسم التجاري لشركة MSD لصالح شركة Merck & CO، ويقع مقرها الرئيسي في مدينة كينلورث في ولاية نيوجرسي بالولايات المتحدة الأمريكية. وبهدف تقديم حلول صحية مبتكرة، نتواجد في أكثر من 140 دولة، لتزويد العملاء ضمنها بمجموعة واسعة من الأدوية التي تصرف بموجب وصفة طبية واللقاحات والعلاجات البيولوجية ومنتجات الصحة الحيوانية. كما ترسخ التزامها تجاه تعزيز الوصول إلى الرعاية الصحية عبر اعتماد سياسات وبرامج وشراكات واسعة النطاق. واليوم، تواصل MSD ريادة جهود الأبحاث الرامية للنهوض بسبل الوقاية والعلاج من الأمراض التي تُهدد الأفراد والمجتمعات في مختلف أنحاء العالم، بما فيها السرطان، والأمراض القلبية والاستقلابية، والأمراض الحيوانية الجديدة، ومرض الزهايمر، إلى جانب غيرها من الأمراض المعدية مثل متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز) ومرض فيروس الإيبولا.

وتتميز شركة MSD بحضور راسخ في منطقة الخليج العربي منذ أكثر من 30 عامًا، عبر موزعيها المحليين المنتشرين في الإمارات العربية المتحدة والكويت والبحرين وقطر وعمان، كما تُعد واحدة من الشركات الدوائية الرائدة على مستوى المنطقة. كما تُقدم شركة MSD أدوية مبتكرة ضمن مجموعة من المجالات العلاجية، والتي تشمل الأدوية المضادة للعدوى، والسكري، وفيروس التهاب الكبد (C)، ومتلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز)، والأورام، والتخدير، بالإضافة إلى العديد من اللقاحات المتخصصة.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.msd.com، والتواصل معنا عبر حساباتنا على فيسبوك ولينكدإن ويوتيوب وتويتر على MSD GCC.

بيان استطلاع لشركة MSD المعروفة باسم ميرك في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا

يتضمن هذا البيان الصحفي لشركة MSD المعروفة باسم ميرك في الولايات المتحدة وكندا "بيانات استطلاع" بمعنى أحكام الملاذ الآمن لقانون إصلاح التقاضي الخاص بالأوراق المالية الأمريكية لعام 1995. تستند هذه البيانات إلى المعتقدات والتوقعات الحالية لإدارة الشركة وتخضع للمخاطر وعدم اليقين. لا يمكن أن تكون هناك ضمانات فيما يتعلق بمنتجات خطوط الإنتاج بأن المنتجات ستحصل على الموافقات التنظيمية اللازمة أو أنها ستثبت نجاحها تجاريًا. إذا ثبت أن الافتراضات الأساسية غير دقيقة أو خطرة ويلفها عدم اليقين، وقد تختلف النتائج الفعلية عن تلك المنصوص عليها في البيانات الاستطلاعية.

تشمل المخاطر وعدم اليقين، على سبيل المثال الظروف العامة للصناعة والمنافسة والعوامل الاقتصادية العامة، بما في ذلك تقلبات أسعار الفائدة وأسعار صرف العملات، وتأثير التفشي العالمي لمرض فيروس كورونا المستجد، وتأثير تنظيم صناعة الأدوية وتشريعات الرعاية الصحية في الولايات المتحدة وعلى الصعيد الدولي، والاتجاهات العالمية نحو احتواء تكاليف الرعاية الصحية، والتقدم التكنولوجي والمنتجات الجديدة وبراءات الاختراع التي حصل عليها المنافسون، والتحديات الكامنة في تطوير المنتجات الجديدة، بما في ذلك الحصول على الموافقة التنظيمية، وقدرة الشركة على التنبؤ بدقة بظروف السوق المستقبلية، وصعوبات التصنيع أو التأخير، وعدم الاستقرار المالي للاقتصادات الدولية والمخاطر السيادية، والاعتماد على فعالية براءات اختراع الشركة وأنواع الحماية الأخرى للمنتجات المبتكرة، والتعرض للتقاضي بما في ذلك التقاضي بشأن براءات الاختراع ، والإجراءات التنظيمية.

لا تلتزم الشركة بتحديث أي بيان استطلاعي علنًا، سواء كان ذلك نتيجة لمعلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك. يمكن العثور على العوامل الإضافية التي قد تتسبب في اختلاف النتائج مادياً عن تلك الموضحة في البيانات الاستطلاعية في التقرير السنوي للشركة لعام 2020 في النموذج 10-K وفي ملفات الشركة الأخرى لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) المتاحة في SEC''s. موقع الإنترنت (www.sec.gov).