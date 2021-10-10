وجه النائب أسامة الشاهين سؤالاً إلى وزير التربية د. علي المضف، قال في مقدمته، تولي دولة الكويت رعايتها بالأشخاص من ذوي الإعاقة، ولاسيما في الخدمات التعليمية، منذ الخمسينات من القرن الماضي، وتجلى ذلك من خلال إنشاء إدارة مدارس التربية الخاصة في منطقة حولي.

ومنذ مدارس التربية الخاصة لم نشهد تطوير جذري لمبانيها بل قامت الوزارة بنقل بعض مدارس الإدارة إلى مواقع أخرى ومثل مدرسة الرجاء للبنات التي تم نقلها لإحدى مدارس منطقة حولي الشاغرة، وهذا الموقع لا يتناسب كونه يطل على شارع ضيق مسبباً ازدحام شديد، كما إن المدرسة لا يوجد بها مواقف للمعلمات ولا لمركبات أولياء الأمور.

وطالب إفادته وتزويده بالآتي:

1) لماذا لم تقم وزارة التربية بتطوير مدارس "التربية الخاصة" لاستيعاب ذوي الإعاقة؟

2) ماهي خطط الوزارة الإنشائية بشأن مدارس "التربية الخاصة" الحالية والجديدة؟