وجه النائب أسامة المناور سؤالاً إلى وزير الدولة لشئون البلدية ووزير الدولة لشئون الإسكان والتطوير العمراني شايع الشايع، طالب فيه تزويده وإفادته بالآتي:

1- يرجى تزويدي بأسماء من تم منحهم مكافآت أعمال ممتازة منذ تاريخ 1-1-2021 من العاملين في وزارة الدولة لشئون الإسكان العمراني وإدارة مكتب الوزير والمؤسسة العامة للرعاية السكنية؟ مع تحديد تاريخ انتقاله أو تعيينه في الوزارة أو المؤسسة؟

2- ما هي الشروط التي تم اعتمادها لمنح مكافأة الأعمال الممتازة؟

3- يرجى تزويدي بأسماء من تم منحهم مكافأة الأعمال الممتازة ممن لم يمضي على تعيينهم سنة في الوزارة أو المؤسسة؟ مع تحديد من قام بكتابة آخر تقييم لهم إن كان جهة عمله السابقة أو الجديدة؟

4- وهل تم الالتزام بقوانين وقرارات الخدمة المدنية في تحديد من يقوم بتقييم الموظف حال انتقاله إلى جهة عمل جديدة والالتزام بعدم تقييم جهة العمل الجديدة الموظف إذا كانت مدة عمله في مقر عمله السابق أطول مدة ؟