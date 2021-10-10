تشارك والت ديزني، إحدى كبريات شركات الإعلام والترفيه في العالم، ضمن فعاليات "إكسبو 2020 دبي"، يوم الاثنين المقبل، من خلال تقديم مجموعة من العروض الكرتونية والفنية والاستعراضية والغنائية الشيقة والمميزة وذلك بحديقة الصواريخ الواقعة في جناح الولايات المتحدة الأمريكية تحت عنوان "Disney princess- The concert" الذي يعد جزءًا من احتفال الأميرات الكبير.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية، أن ذلك يعد العرض الثاني من نوعه الذي تقدمه شركة والت ديزني، بعد النجاح الكبير الذي حققته في عرضها الأول بالمملكة العربية السعودية.

ودعت والت ديزني محبيها لا سيما الأطفال، إلى متابعة الفقرات الفنية والموسيقية والغنائية التي تقدمها الاثنين المقبل بمعية أربعة من مشاهير برودواي.

ومن المقرر أن يقدم فريق النجوم في والت ديزني ثلاثة عروض، مدة كل منها 25 دقيقة، اعتبارًا من الثانية حتى الثامنة مساء.

كما تنظم والت ديزني احتفالا شيقا لأميرات ديزني، إضافة إلى تقديم مجموعة من الألحان المحببة لدى الجمهور، فيما يتضمن العرض فقرات للفنانة كريستي التومير، المرشحة لجائزة توني بيل.

جدير بالذكر أن شركة والت ديزني تأسست في الثالث عشر من أكتوبر عام 1925 في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية، وتعد إحدى أهم شركات الترفيه العالمية التي تحظى بمتابعة جمهور عريض من مختلف الأعمار والجنسيات على مستوى العالم، نظرا لما تقدمه من مضامين إعلامية وترفيهية هادفة للجميع.