عاد طلبة الجامعات الرسمية بالأردن اليوم الأحد إلى مقاعدهم الدراسية، بعد غياب دام أكثر من عام ونصف، قضاها الطلبة خارج أسوار جامعاتهم، وسط إجراءات وتدابير احترازية ووقائية للحفاظ على سلامة الطلبة والهيئتين التدريسية والإدارية بالجامعات من تفشي جائحة فيروس كورونا.

وقال مدير وحدة تنسيق القبول الموحد الناطق الإعلامي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مهند الخطيب إنه "جرى تشكيل فرق لمراقبة التزام الطلبة والهيئتين الإدارية والتعليمية بالبروتوكولات الصحية داخل الحرم الجامعي".

ونقل موقع قناة "المملكة" الأردنية عنه القول إنه سيتم "تحويل طلبة أي جامعة إلى التعلم عن بعد، في حال تسجيل إصابات تزيد عن 10% على مستوى الجامعة".

وبين أنه سيتم "إلزام العاملين في المطاعم داخل الجامعات بأخذ جرعتي لقاح كورونا وتوفير المعقمات"، مشيرا إلى أن الجامعات ستعمل على "منع تجمهر وتجمع الطلبة داخل مطاعم الجامعات".

ومن المقرر أن يبدأ طلبة الجامعات الخاصة دوامهم في 17 تشرين أول/أكتوبر .2021