كشفت صحيفة "جابان توداي" اليابانية أن مصنع شركة "نيسان" لتصنيع السيارات يكاد يخلو من العامل البشري؛ حيث أصبح يستعين بروبوتات ذكية لإتمام جميع المهام، بما في ذلك اللحام والتركيب وأعمال الدهان وفحص السيارات.

ونقلت الصحيفة، في نبأ نشرته على موقعها الالكتروني، عن نائب الرئيس التنفيذي لنيسان هيديوكي ساكاموتو قوله، خلال جولة في خط إنتاج سيارة أريا الرياضية متعددة الاستخدامات في مصنعها في مدينة توتشيجي: "حتى الآن، كان يتعين علينا إجراء تعديلات على الإنتاج من خلال التجربة، ولكن الروبوتات ذات الذكاء الاصطناعي، التي تحلل البيانات التي تم جمعها بشكل تلقائي، قادرة على القيام بذلك الآن، وهو ما يعكس مدى تطور التكنولوجيا الخاصة بتصنيع السيارات في اليابان".

وأشار ساكاموتو إلى أن العاملين المتواجدين في المصنع حتى الآن يمكنهم فقط التركيز على الأعمال الأكثر مهارة مثل تحليل البيانات التي تم جمعها بواسطة الروبوتات، والحفاظ على المعدات .. موضحا أن هناك أذرعا ميكانيكية عملاقة مزودة بشاشات عرض كبيرة يمكنها تسليط الضوء من شاشات العرض على أسطح السيارة من زوايا مختلفة حتى تتمكن الكاميرات من اكتشاف أصغر العيوب.