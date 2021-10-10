كشف المدير الرياضي السابق في نادي يوفنتوس الإيطالي جوسيبي ماروتا، عن أن النادي كان قريبًا جدا من التعاقد مع الدولي النرويجي إيرلينج هالاند لاعب فريق بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم، عندما كان لاعبًا في سالزبورج.

ونقلت صحيفة "توت ميركاتو" الإيطالية عن ماروتا قوله "هناك بعض التعاقدات لم ينجح يوفنتوس في إنهائها في السابق وكان آخرهم للأسف إيرلينج هالاند"، موضحا، " أنه كان من الممكن أن ينضم هالاند مقابل 3 ملايين يورو، لكن لم يحدث ذلك، وأصبح الآن الوضع صعبًا للغاية بأن يأتي إلى إيطاليا".

وأكد أنه في مثل هذه الحالات، يجب أن يكون النادي لديه القوة ليتجاوز ميزانيته عندما يتم إخباره أن هناك موهبة يجب التعاقد معها، هذا هو المكان الذي يمكن أن تبدع فيه بأمواله وتستثمر بأفضل طريقة.

وأشار إلى أنه الآن أصبح هالاند أحد أفضل المهاجمين في أوروبا، وبالطبع لا يمكن أن ينتقل إلى إيطاليا، قائلا :"هناك فجوة كبيرة بيننا وبين الدوري الإنجليزي، نحن دوري انتقالي ولسنا الوجهة المفضلة".

وانتقل اللاعب النرويجي إلى بوروسيا دورتموند في يناير 2020 قادمًا من سالزبورج مقابل 20 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي في عقده.