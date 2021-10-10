من المنتظر أن يحذر الوزير البريطاني المعني بشؤون الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، ديفيد فروست، من أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يذهب إلى أبعد من إلغاء الحظر المفروض على النقانق البريطانية لحل النزاع بشأن بروتوكول أيرلندا الشمالية.

ووفقا لوكالة الأنباء البريطانية بي ايه ميديا، من المقرر أن يستغل الوزير خطابا يلقيه في البرتغال يوم الثلاثاء للدعوة إلى تغييرات "مهمة" في اتفاقية ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي التي تفاوض بشأنها، بما في ذلك ما يتعلق بدور محكمة العدل الأوروبية.

وسوف يأتي تحذير الوزير قبل يوم من الموعد المتوقع لتقديم الاتحاد الأوروبي خططً لحل المشكلات في البروتوكول، الذي أدى إلى فرض حواجز اقتصادية بين أيرلندا الشمالية وبريطانيا.

ومن المرجح أن تقترح بروكسل أنه من الممكن أن يستمر عبور اللحوم المبردة للبحر الأيرلندي من بريطانيا بعد انتهاء فترات السماح الحالية، في خطوة لتهدئة الخلاف الذي يُعرف باسم حرب النقانق.

لكن اللورد فروست سوف يستغل الخطاب في لشبونة للتحذير من أن التسويات يجب أن تذهب إلى أبعد من ذلك لمعالجة قضايا مثل دور محكمة العدل الأوروبية في أيرلندا الشمالية.