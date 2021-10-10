قبل ستة أشهر من الانتخابات الرئاسية في فرنسا، أطلق رئيس الوزراء السابق إدوار فيليب حزبه المحافظ الجديد المسمى "الأفق".

وقال إدوار50/ عاما/ إن هدفه السياسي لعام 2022 هو إعادة انتخاب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

يشار إلى أن فيليب هو واحد من السياسيين الأكثر شعبية في فرنسا. وقاد حكومة ماكرون من يمين الوسط من أيار/مايو 2017 حتى أوائل تموز/يوليو .2020

ولم يكن فيليب أبدا جزءا من حزب ماكرون "الجمهورية إلى الأمام".

ولم يعلن ماكرون بعد ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة في الربيع المقبل. ومن المقرر أن تجري الجولة الأولى من التصويت في 10 نيسان/أبريل .2022