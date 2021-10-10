تفتح سنغافورة حدودها أمام المزيد من البلدان لاستقبال الوافدين دون شرط الخضوع لحجر صحي فور الوصول، مع سعيها لإعادة بناء وضعها كمركز طيران عالمي والاستعداد لبلوغ هدف التعايش مع كوفيد-19.

وقالت الحكومة إنه بدءا من 19 أكتوبر تشرين الأول يمكن للوافدين الحاصلين على جرعة التطعيم كاملة من ثمانية بلدان منها بريطانيا وفرنسا وإسبانيا والولايات المتحدة دخول المدينة دون الخضوع لحجر صحي إذا اجتازوا فحوصات كوفيد-19.

ويمثل هذا الإعلان خطوة مهمة في استراتيجية سنغافورة لاستئناف صلاتها الدولية.

وسجلت سنغافورة التي يقطنها 5.45 مليون نسمة عدد إصابات يومية قياسيا بفيروس كورونا تجاوز ثلاثة آلاف في الأيام القليلة الماضية، وإن كان أغلبها حالات بأعراض بسيطة أو دون أعراض. وجرى تطعيم نحو 83 بالمئة من السكان بجرعة التطعيم كاملة، وهو أحد أعلى معدلات التطعيم في العالم.

وستشدد الحكومة الإجراءات بالنسبة لمن لم يتلقوا التطعيم اعتبارا من يوم الأربعاء إذ ستمنعهم من دخول المراكز التجارية والمطاعم. وستراجع بعض قيود مكافحة الجائحة في غضون أسبوع أو اثنين.

وبدأ برنامج سنغافورة للسفر بالنسبة لمن تلقوا جرعة التطعيم كاملة في سبتمبر أيلول بألمانيا وبروناي، وسيشمل كوريا الجنوبية بدءا من الشهر المقبل.