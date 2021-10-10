قال رئيس وزراء ولاية نيو ساوث ويلز (وعاصمتها سيدني)، دومينيك بيروتيت إنه مع بلوغ الولاية عتبة 70% من تطعيم سكانها بالكامل، تقرر تخفيف بعض القيود وإعادة فتح العديد من الأعمال التجارية.

وقال -وفقا لما نقلته صحيفة كانبرا تايمز المحلية - إنه من المقرر إعادة فتح سيدني بعد أشهر من الإغلاق، حيث يبدأ أصحاب الأعمال التجارية الترحيب بالمقيمين الذين تم تطعيمهم بالكامل اعتبارًا من يوم غد.

وأوضح أن الولاية الأكثر اكتظاظًا بالسكان في أستراليا ​أبلغت عن 477 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وست وفيات اليوم، في تفش أدى إلى إبقاء 5 ملايين شخص في عاصمة الولاية سيدني في حالة إغلاق لمدة 100 يوم.

وأضاف -وفقا لما ذكرته وسائل إعلام محلية -أن صالونات التجميل والشعر محجوزة بالكامل لأسابيع مقبلة، مؤكدا أن العديد من قيود التباعد الاجتماعي، والقيود المفروضة على التجمعات العامة ستبقى لأسابيع.