ذكرت وسائل إعلام إيطالية اليوم الأحد أن شرطة روما ألقت القبض على 12 شخصا، بينهم اثنان من قادة حزب يميني متطرف، وذلك عقب تحول احتجاجات ضد قيود مكافحة فيروس كورونا لأعمال عنف.

وكان جيوليانو كاستيلينون وروبرتون فيوري، قادة حزب فورزا نوفو، ضمن الحاضرين أثناء أعمال العنف التي اندلعت في العاصمة الإيطالية أمس السبت، عقب مشاركة عشرات الآلاف في مسيرة.

وتقوم الشرطة، التي اشتبكت مع المتظاهرين، بفحص مقاطع فيديو للتوصل إلى ما إذا كان يجب اعتقال المزيد من الأشخاص.

وقد تم مداهمة مقر أكبر نقابة تجارية في إيطاليا" سي جي ال" وأصيب ثلاثة من رجال الشرطة. وأظهرت الصور على مواقع التواصل الاجتماعي مثيري الشعب وهم يهاجمون رجال الشرطة بالعصى والصواري.

وقد استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه.

وأعرب الساسة عن صدمتهم إزاء اندلاع أعمال عنف. ويشار إلى أن المظاهرات العنيفة نادرة الحدوث في إيطاليا.

ويذكر أن إيطاليا كانت أول دولة في أوروبا تتضرر بشدة من جائحة كورونا في آذار/مارس 2020، ولكنها تمكنت من إدارة الأزمة الصحية بصورة جيدة نسبيا منذ ذلك الحين.

ومن المقرر بدء تطبيق إجراءات جديدة لمكافحة الفيروس الجمعة المقبلة.

وسيتعين على كل موظف في القطاعين الخاص أو العام تقديم ما يسمى " بالتصريح الأخضر"، الذي يظهر ما إذا كان الشخص حصل على التطعيم أو تعافي من المرض أو ثبتت سلبية إصابته بالفيروس.