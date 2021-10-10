الأمن العام: القبض على 85 في جرائم مخدرات وخمور وضبط 28 مركبة مطلوبة وتحرير 1481 مخالفة

يواصل قطاع شؤون الأمن العام جهوده ومهامه الأمنية لحفظ الأمن في مختلف المناطق.

في هذا الإطار قام القطاع بتوزيع الدوريات الراجلة على مدارس البلاد لتأمين دخول وخروج الطلبة، وتأمين الأماكن العامة والأسواق التجارية.

كما اشتملت الجهود الأمنية لقطاع الأمن العام القيام بحملات واسعة لضبط مخالفي قانون الإقامة والعمالة السائبة، بالإضافة الى إعادة وضع النقاط الأمنية الليلية لضبط المتهمين والخارجين عن القانون ولمكافحة الجريمة.

أسفرت الحملات الأمنية عن ضبط 17 مطلوبا جنائيا و4 مدينين و34 متغيبا و125 مخالفا للإقامة و28 مركبة مطلوبة و85 في جرائم مخدرات وخمور وتحرير 1481 مخالفة وحجز 13 مركبة.