سيتم المضي قدما في دعوى قضائية جماعية ضد أستراليا بشأن قيامها بتضليل مستثمرين، بعدم الكشف عن تأثير مخاطر المناخ في سنداتها، بعد أن فشل محامو الحكومة في الحصول على رفض للقضية، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد.

وقال قاضي المحكمة الإتحادية، برنارد مورفي في الحكم إن الدعوى القضائية، ربما تستمر، كدعوة جماعية، لكن مسؤولين من المكتب الاسترالي للإدارة المالية والخزانة، لن يخضعوا للدعوى.

ورفض مورفي حجة الحكومة لإلغاء أو رفض الإجراء، استنادا إلى جوانب فنية.

وقالت كاتلين أو دونيل24/ عاما/، التي رفعت الدعوى في بيان اليوم الأحد "حاولت حكومة استراليا، لكنها فشلت، لفرض رقابة على مستثمري السندات، الذين يسعون للحصول على معلومات بشأن مخاطر المناخ".

وأضافت "لا يمكنهم تجنب التدقيق في تلك الدعوى، تماما مثل عدم استطاعتهم تجنب أزمة المناخ".

وامتنع متحدث باسم مكتب أمين الصندوق، جوش فريدنبرج عن التعليق.

وجاء في الحكم إن محامين عن أو دونيل والحكومة سيتشاورن خلال الأسبوعين المقبلين، بشأن الخطوات المقبلة للقضية.