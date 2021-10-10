ذكرت شركة سواير كوكاكولا المحدودة، إحدى شركات تعبئة الزجاجات لشركة كوكاكولا، أنها استثمرت ما لا يقل عن 900 مليون يوان (حوالي 139.68 مليون دولار أمريكي) لبناء مصنع جديد في مدينة تشنغتشو حاضرة مقاطعة خنان بوسط الصين.

وأقيم حفل في المدينة يوم السبت لوضع حجر الأساس عند المصنع . وسيدخل المصنع بمساحة 124 ألف متر مربع، طور التشغيل في غضون عامين، مع قدرة إنتاج قصوى سنويا تبلغ مليون طن، وفقا لما قال آندي شيوي، المدير العام لشركة سواير كوكاكولا تشنغتشو المحدودة للمشروبات.

وذكر كارن سو، المدير الإداري للشركة، أن "شركة سواير كوكاكولا تولي اهتماما بالغا للسوق الحيوية والمتطورة بشكل سريع في الصين. وشكلت عناصر الدعم السياسي والتطور السلس والطلب المحلي المزدهر نقاط جذب لأن تركز الشركة اهتماماتها الاستراتيجية على الصين".

وفي السنوات الخمس المقبلة، ستستثمر الشركة أكثر من 5.5 مليار يوان في البنية التحتية للمصانع في الصين. وتخطط لإضافة قرابة 20 خط إنتاج ومواصلة استثماراتها في مشروعات التنمية المستدامة في قطاعات المنتجات الجديدة وخفض انبعاثات الكربون وتوفير المياه في البلاد.

هذا وبدورها إحدى أكبر مجموعات تعبئة الزجاجات لكوكاكولا في العالم، تمتلك شركة سواير كوكاكولا 18 مصنعا في البر الرئيسي الصيني.