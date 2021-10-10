أعلن اتحاد المطارات الألمانية (ايه دي في) في برلين أن عدد ركاب المطارات الألمانية وصل في الوقت الراهن إلى نحو نصف مستواه في فترة ما قبل أزمة كورونا.

وأوضح الاتحاد أن عدد الركاب الذين استخدموا المطارات الألمانية في الأسبوع التقويمي التاسع والثلاثين ( من 27 ايلول/سبتمبر حتى الثالث من تشرين أول/أكتوبر) وصل إلى نحو 7ر2 مليون شخص، وهو ما يقل بنسبة 6ر51% مقارنة بعددهم في نفس الأسبوع من عام 2019، لكنه أعلى بنسبة 1ر158% مقارنة بنفس الأسبوع من العام الماضي.

وقال الرئيس التنفيذي للاتحاد رالف بايزل إن عدد ركاب المطارات الألمانية في الأسبوع المذكور ارتفع بمقدار نحو 100 ألف شخص مقارنة بالأسبوع السابق عليه، وأضاف أن " التوقعات تأكدت كما أنها تشجع على تحقيق ارتفاع في حركة الطلب في تشرين أول/أكتوبر".

ولفت بايزل إلى أن النمو تركز على الوجهات التجارية النموذجية والمطارات الموجودة في أماكن بدأ فيها موسم عطلات الخريف.