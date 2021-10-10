قال الفنان المصري توفيق عبدالحميد إنه من الأرجح عدم مشاركته في دراما رمضان المقبل، وذلك لعدة أسباب.

وأضاف عبد الحميد - لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن قراره النهائي بشأن المشاركة في دراما رمضان المقبل من عدمه لم يحسمه بعد، غير أنه من المرجح عدم مشاركته لعدة أسباب، منها ما يتعلق بظروفه الصحية، مشيرا إلى أنه يعاني من متاعب في ظهره وقدمه.

وتابع إنه من الأسباب الآخرى التي قد تضطره لعدم المشاركة في دراما رمضان المقبل، هو أسلوب وطريقة العمل، مضيفا : " فوجئت أن عدد ساعات التصوير كثيرة ومجهدة للغاية ، فضلا عن أن النص في الغالب لا يكون مكتوبا بشكل كامل ، وأنا لا أستطيع العمل بهذا الشكل" .

وعن ردود أفعال الجمهور الإيجابية بشأن عودته للتمثيل مرة آخرى، قال : " ببساطة أنا طوال عمري أشعر بالناس، لأني منهم ولهذا بفضل الله استطعت الوصول إلى قلوبهم فى مواقف كثيرة"