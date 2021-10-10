ذكرت صحيفة (ميرور) البريطانية أن مسئولي نادي ليفربول يواجهون حالة من عدم اليقين بالنسبة لنجم الفريق محمد صلاح، ومسألة استمراره، خاصة مع عدم التوصل حتى الآن لاتفاق لتجديد عقده الذي ينتهي في صيف 2023.

وأوضحت الصحيفة أن النادي الإنجليزي وضع لاعب فريق ولفرهامبتون أداما تراوري على طاولة المفاوضات ليكون بديلًا محتملًا للدولي المصري الذي قد يرحل في الصيف المقبل عن ليفربول، رغم تألقه اللافت منذ بداية الموسم، حيث سجل 9 أهداف في 9 مباريات بمختلف المسابقات.

وأكدت أن نادي ليفربول يكثف مفاوضاته من أجل ضم الدولي الإسباني أداما تراوري صاحب الـ25عامًا خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، خاصة أنه تمكن من لفت أنظار كبار فرق الدوري الإنجليزي الموسمين الماضيين، رغم أنه لم يسجل أو يصنع أي هدف هذا الموسم.

وتم ربط اللاعب بالرحيل عن ولفرهامبتون خلال الصيف الماضي، لكنه بقي في النهاية مع الفريق، ومن المقرر أن ينتهي عقده في صيف 2023.

واختتمت الصحيفة تقريرها بالقول إن ليفربول ينتظر حتى يناير المقبل لمعرفة الموقف النهائي للنجم المصري محمد صلاح.