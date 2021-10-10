أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلنطي (ناتو)، ينس ستولتنبرج، أن الحلف سوف يعتمد المفهوم الاستراتيجي القادم لحلف الناتو خلال القمة المرتقبة له في العاصمة الإسبانية مدريد في الفترة من 29 إلى 30 يونيو 2022.

وأضاف أن عددا من القرارات المهمة سوف تتخذ لتنفيذ أجندة الناتو الطموحة 2030 لتعزيز مرونة الحلف والدفاعات الإلكترونية، وشحذ قدرته التكنولوجية ومعالجة التأثير الأمني لتغير المناخ.

وأعرب أمين عام الناتو عن امتنانه لإسبانيا لاستضافتها القمة المقبلة والتي ستصادف الذكرى الأربعين لانضمام إسبانيا إلى الحلف، بحسب بيان لحلف الناتو.

كما أثنى ستولتنبرج على أسبانيا لالتزامها القوي تجاه حلف الناتو بما في ذلك مساهماتها في مهمة الناتو التدريبية في العراق، ومجموعة القتال متعددة الجنسيات التابعة للناتو في لاتفيا والمشاركة بطائراتها النفاثة في مهمة الشرطة الجوية في منطقة البلطيق والعديد من عمليات الانتشار البحرية.

وأكد أن أسبانيا داعم قوي لشراكة الناتو مع الاتحاد الأوروبي، مضيفا أن "التعاون بين الناتو والاتحاد الأوروبي، قد وصل إلى مستويات غير مسبوقة في السنوات الماضية".

وكان الأمين العام للناتو قد وصل إلى أسبانيا في إطار التحضير لقمة الحلف المرتقبة في نهاية يونيو المقبل، حيث التقى بملك أسبانيا فيليب السادس ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في قصر زارزويلا بالإضافة إلى وزير الخارجية خوسيه مانويل ألباريس بوينو، ووزيرة الدفاع مارجريتا روبليس فرنانديز