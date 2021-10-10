ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن نادي برشلونة يتطلع إلى ضم السويسري دينيس زكريا لاعب خط وسط فريق بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني، صاحب الـ24 عامًا خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأضافت الصحيفة - في نبأ نشرته على موقعها الإلكتروني - أن عقد اللاعب ينتهي في 30 يونيو القادم، وبالتالي يكون له الحرية في التفاوض بداية من يناير المقبل دون الرجوع للنادي الألماني.

ويرى برشلونة أن هذه الظروف هي الأنسب لضم اللاعب، نظرًا للوضع المالي الدقيق للنادي، كما أن زكريا يمكنه اللعب كمدافع ولاعب وسط وفي أكثر من مركز بالدفاع، وهو ما يجعله هدفًا للنادي الكتالوني.