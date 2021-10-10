كشف استشاري جراحات الجمجمة والوجه والفك في مركز طب الأسنان الأميري الدكتور محمد عبدالكريم المصري، عن إجراء القسم لعملية كبيرة تعتبر من الحالات النادرة لمريض سنه 55 عاما، وهذه العملية هي حالة حصوة حجمها كبير جدا.

وأضاف أن هذه الحصوة التي استخرجت من المريض أكبر من حجم الحصوات التي سجلت في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، فقد كانت أكبر حصوة سجلت في موسوعة غينيس وزنها 50 غراما وطولها 6 سم، أما في حالتنا فكان وزنها 74 غراما وطولها 6 سم.

وأوضح د.المصري أن القصة بدأت عندما أتى مريض 55 عاما وهو مصاب بالسكر وكان لديه التهاب في الغدة اللعابية تحت الفك من الناحية اليمنى فقمنا بعمل أشعة، والتي أظهرت حصوة بهذا الحجم، الذي قلناه، وبعد عمل التحليلات اللازمة واختفاء الالتهاب بالأدوية المضادة قمنا بإجراء عملية استخراج هذه الحصوة. وحجم هذه الحصوة الكبير جعل العملية ليست سهلة، فقد استغرقت نحو ساعتين لاستخراجها، وكذلك استخراج الغدة اللعابية تحت الفك، مشيرا إلى أن المريض خرج بعد ثلاثة أيام وهو حاليا يراجعنا باستمرار.

وعن أسباب الحصوات الموجودة في الغدد اللعابية أكد د.المصري أنها تنشأ من قلة شرب المياه خصوصا مع ارتفاع درجات الحرارة، وأحيانا تنشأ من التهاب بسيط ثم تترسب أملاح معينة فتتكون الحصوة، مضيفا أن حالات الحصوة في الغدة اللعابية منتشرة لكن الأحجام ليست بهذا الشكل الكبير.

وأشار د. المصري إلى أن هذا النوع من الحصوات منتشر في الكويت نتيجة الجو الحار، ونتيجة عدم شرب المياه الكافية، خصوصا الناس الذين يعملون في أماكن مكشوفة، مبينا أن الإصابة في الصغار بسيطة، لكن الأعداد في الكبار موجودة وقد تكون من 20 إلى 30 حالة في السنة، وهذه الحصوات موجودة في الرجال والسيدات وبأعمار مختلفة.

واختتم د. المصري بالقول: هناك تطوير كبير في القسم والعمل به حاليا، وبالطبع أثناء كورونا كان العمل متوقفا قليلا والعمليات كانت محدودة، أما الآن فالعمل عاد على قدم وساق.