عبدالعزيز الفضلي

فيما أكدت وزارة التربية على ضرورة البقاء في المنزل عند ظهور أعراض لـ «كوفيد-19» أو مخالطة لحالة مؤكدة، وعدم الحضور للمدرسة إلا بعد احضار تقرير طبي يسمح بذلك، اوضحت مصادر تربوية لـ «الأنباء» ان نقص العمالة في المدارس ليست مشكلة تواجهها وزارة التربية فقط بل معظم الجهات في البلاد تعاني منه، وحتى المواطنون، مشيرة إلى ان ازمة «كورونا» اثرت كثيرا على جلب العمالة من الخارج، سواء الجديدة أو من انتهت إقاماتهم دون أن يتمكنوا من التجديد وهم خارج البلاد.

وأوضحت المصادر ان الوزارة تعمل جاهدة على حل هذه المشكلة بالتعاقد المباشر، لافتة إلى ان عدم وجود عمالة في العديد من رياض الاطفال ادى إلى غياب الكثير من الاطفال عن الحضور للمدرسة، لاسيما ان الطفل في المدرسة يحتاج إلى عناية ومتابعة بشكل اكثر خاصة في دورات المياه.

وذكرت المصادر ان اولياء الامور قاموا بتغييب ابنائهم الاطفال عن المدرسة لحين عودة العمالة، متمنية ايجاد حل سريع لهذه المشكلة، خاصة ان مرحلة رياض الاطفال تعتبر من اهم المراحل الدراسية التي تمهد الطريق للطالب في بقية المراحل التعليمية.