حمد الحساوي: البنوك الكويتية قادت الطريق بمجال التكنولوجيا المالية وحققت نتائج ملحوظة



نظّم اتحاد مصارف الكويت بالتعاون مع السفارة البريطانية لدى الكويت، ندوة بعنوان «Fintech, Innovation and Sustainable Finance»، وذلك بمناسبة زيارة عمدة مدينة لندن اللورد وليام راسل والوفد المرافق له إلى الكويت، حيث عقدت الندوة يوم الخميس الموافق 7 الجاري، وتحدث فيها اللورد وليام راسل عن آخر التطورات في هذه المجالات. وفي هذا السياق، أشاد رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الكويت عادل الماجد، في بيان صحافي، بزيارة عمدة مدينة لندن والوفد المرافق له للكويت والتي أكدت على توطيد العلاقات وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. وقال الماجد ان المملكة المتحدة والكويت تتمتعان بشراكة وثيقة طويلة الأمد، وتربطهما علاقات اقتصادية قوية ومتميزة، حيث كان للشركات البريطانية وجود في الكويت لفترة طويلة، كما نمت الاستثمارات الكويتية في المملكة المتحدة بشكل ملحوظ على مدى العقود الماضية.



وأشار إلى أن الندوة ستكون فرصة طيبة لتبادل الرؤى والأفكار والاطلاع على أحدث التقنيات والتطورات والفرص الممكنة التي تخدم اقتصاد البلدين في مجال التكنولوجيا المالية والابتكارات الرقمية، والتي كان لها أكبر الأثر في التخفيف من العبء التشغيلي وتخفيض تكلفة المعاملات البنكية والمالية.



من جانبه، قال أمين عام اتحاد مصارف الكويت د.حمد الحساوي ان البنوك الكويتية قادت الطريق في مجال التكنولوجيا المالية وحققت نتائج ملحوظة في هذا الصدد، وهي تتطلع إلى البناء على هذا النجاح من خلال الاستثمار المستمر في الابتكار الرقمي والتقنيات الجديدة، وأعرب الحساوي عن سعادته للاستفادة من خبرة المملكة المتحدة في هذا الصدد. وأكد الحساوي ان الاتحاد يتطلع إلى التعاون المستمر مع السفارة البريطانية في الكويت لتنظيم الندوات التي تناقش الموضوعات الهامة والمختلفة والتي تهم ليس فقط القطاع المصرفي ولكن أيضا القطاع المالي ككل. وقد حضر الندوة من الجانب البريطاني عمدة مدينة لندن المعين القادم اللورد فينسنت كيفيني، سفيرة بريطانيا في الكويت بيلندا لويس وعدد من مسؤولي السفارة البريطانية ومدينة لندن في مجالات التجارة والاستثمار، ومن الجانب الكويتي حضر الندوة عدد من قيادات البنوك الكويتية.