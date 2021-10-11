الغربللي: «رساميل» مستمرة بالاستثمار في قوتها البشرية وفريق عملها .. بما يعود بالنفع عليها



أعلنت شركة رساميل للاستثمار أن رئيس مجلس إدارتها د.فهد الراشد، قد تقدم باستقالته من منصبه، وذلك بعد اختياره لعضوية الهيئة العامة للاستثمار، مشيرة إلى أن استقالة الراشد جاءت بعد 6 سنوات من ترؤسه لمجلـــس الإدارة.



وأعربت الشركة في بيان صحافي، عن فخرها باختيار د.فهد الراشد لعضوية الهيئة العامة للاستثمار، مما يدل على أن الشركة كانت تحت قيادة قامات اقتصادية رفيعة المستوى، حيث يتمتع الراشد بخبرة تتجاوز 40 عاما في قطاع التمويل والاستثمار.



وأضافت أن الراشد من خلال ترؤسه لمجلس إدارة الشركة حول مسار «رساميل» عام 2015 بالاستحواذ عليها، وتغيير نشاطها من شركة تمويل الى شركة متخصصة بإدارة الأصول وفق الشريعة الإسلامية، حيث نجحت الشركة تحت إدارته في تحقيق العديد من الإنجازات وصفقات الاستحواذ.



وأشارت إلى أنه خلال تلك الفترة رفعت نسبة الموظفين الكويتيين فيها والتي كانت ضمن الخطط الاستراتيجية للدكتور فهد الراشد لرفع مستوى الكادر الوطني لقيادة الاستثمار الذي يعد من اهم مصادر دخل الدولة بعد النفط. وأكدت «رساميل» فخرها بمساهمة الراشد في الارتقاء بها على سلم التميز والصعود بنجاحاتها على كل الأصعدة.



وفي هذا السياق، شكر الرئيس التنفيذي لرساميل سمير الغربللي، د.فهد الراشد على مساهمته في الارتقاء بنجاح «رساميل للاستثمار» طوال فترة ترؤسه مجلس الإدارة منذ عام 2015. وأمل الغربللي النجاح للراشد في منصبه الجديد في الهيئة العامة للاستثمار، وانه لا شك في قدرته المهنية على حمل الأمانة خصوصا خلال هذه الفترة التحولية الحرجة، مشددا على استمرار «رساميل» في نهجها بالاستثمار في قوتها البشرية وفريق عملها، بما يعود بالنفع على الشركة ومساهميها في جميع الأسواق التي تعمل بها.



جدير بالذكر، أن الراشد حاصل على شهادة الماجستير في اقتصاد الأعمال والدكتوراه في الإدارة والتمويل، وهو يتمتع بخبرة 40 عاما في مجال الاستثمار والتمويل المحلي والإقليمي والدولي، وقد تولى الراشد إدارة أموال احتياطيات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وشغل منصب عضو منتدب للهيئة العامة للاستثمار طوال 8 سنوات.



وقام الراشد بالتدريس في مجال الإدارة والتمويل والاستثمار في كلية التجارة بجامعة الكويت، وشارك وترأس عدة شركات داخل الكويت وخارجها، كما تقلد الراشد أيضا عضوية مجالس إدارات شركات وبنوك محليه ودولية، وكان عضوا في مجلس الإدارة في بنك الكويت الوطني.