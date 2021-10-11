أجرى البنك التجاري سحوباته على حساب النجمة وحملة «أكثر من راتب»، وقد تم إجراء السحب يوم أمس، بحضور ممثل وزارة التجارة والصناعة عبدالعزيز أشكناني، مع الالتزام بالاشتراطات الصحية والوقائية المتمثلة في التباعد الاجتماعي.



وقد قام البنك بتغطية السحوبات مباشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أعلن عن فوز محمود عبدالجليل صالح محمد بجائزة نقدية بقيمة 5 آلاف دينار في سحب النجمة الأسبوعي، اما جائزة سحب حملة «أكثر من راتب» والتي تعادل راتبا تصل لغاية 1000 دينار فكانت من نصيب الفائزة أمل عبدالله الهشام.



وكشف البنك أن حساب النجمة متاح للجميع، وبإمكان أي شخص فتح حساب النجمة من خلال تطبيق CBK Mobile بخطوات بسيطة ومن أي مكان وفي أي وقت.