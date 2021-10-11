أعلن بنك بوبيان إطلاق برنامجه التدريبي Boubyan Explorer، الذي يهدف إلى إتاحة فرص التدريب لحديثي التخرج من الكوادر الوطنية الشابة لتشجيع الفكر الإبداعي في جميع التخصصات، تمهيدا لبدء حياتهم المهنية وتأهيلهم للالتحاق بالعمل في القطاع الخاص أو بدء مشاريعهم الخاصة.



وقال المدير العام لمجموعة الموارد البشرية ببنك بوبيان عادل الحماد: يعد بنك بوبيان إحدى أكثر المؤسسات التي تولي اهتماما واسعا بالاستثمار في العنصر البشري وتعزيز مهارات الشباب انطلاقا من إيمان البنك الراسخ بأنهم أساس الإبداع والابتكار، مؤكدا على ضرورة التركيز على استقطاب الكفاءات الشابة المناسبة، لاسيما من حديثي التخرج وذلك لتنمية مهاراتهم العملية وتوظيفها بالشكل الصحيح، وهو ما تقوم عليه استراتيجيتنا لتنمية العنصر البشري.



وحول برنامج Boubyan Explorer، أوضح الحماد أنه برنامج تدريبي موجه خصوصا لحديثي التخرج من الشباب الكويتي يستمر ستة أيام، مضيفا أنه بمنزلة تجربة عملية تسمح للمشاركين فيها باكتشاف مواهبهم وطاقاتهم وكيفية الاستفادة المثلى من المهارات التي يمتلكونها.



وأضاف ان فكرة البرنامج قائمة على مشاركة مجموعة من المتدربين في تقديم نموذج لفكرة منتج أو خدمة جديدة ومن ثم وضع تصور شامل يتضمن مقترحات عملية قائمة على تقديم الخدمة بصورة مميزة في السوق الكويتي من خلال استخدام نماذج وأدوات مبتكرة وصولا إلى نتائج ناجحة يمكن مشاركتها مع البنك.



من جانبه، قال المدير التنفيذي لإدارة تطوير وإدارة المواهب في بنك بوبيان عبدالعزيز الرومي: إن برنامج Boubyan Explorer يأتي ضمن محاور استراتيجية البنك الرامية إلى دعم مجالات الإبداع والابتكار وريادة الأعمال وتنمية مهارات الشباب الكويتي من خلال تهيئة بيئة مناسبة حاضنة للابتكار وخلق مساحات واسعة للبحث والتطوير لحديثي التخرج تساعدهم على استكشاف أفكار جديدة تتحلي بالتميز والابتكار وقابلة للتطبيق العملي.



وأكد الرومي أن بنك بوبيان يعتبر أحد أهم البنوك التي يضعها الشباب الكويتي الطموح في أولوياته الوظيفية بسبب بيئة العمل التي يوفرها والتي تتسم بالإبداع والابتكار وتحفيز الطاقات الشابة وزيادة خبراتهم بما يحقق الفائدة لهم وينعكس بالتالي على خدمة العملاء.