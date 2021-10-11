أعلنت شركة ديمة كابيتال للاستثمار عن نجاحها في ترتيب عملية استحواذ مبنى المكاتب الطبية لجامعة نيويورك لشركتها التابعة لها أبيكس كابيتال ومقرها الولايات المتحدة الأميركية، ويعد العقار وهو مبنى مكاتب طبي عالي الجودة يتكون من طابقين بمساحة 100 ألف قدم مربعة في منطقة شاطئ بوينتون، فلوريدا كما أنه مؤجر بنسبة 100% لكلية غروسمان الطبية في جامعة نيويورك، وهي مؤسسة أكاديمية وطبية رائدة مع تصنيف ائتماني عال وممتاز.



وقال جون غيغان، الرئيس التنفيذي في شركة أبيكس كابيتال: نحن فخورون جدا بإتمام أول صفقة لنا في مجال الرعاية الصحية على الإطلاق، كما تعد هذه خطوة مهمة في تحقيق أهدافنا الاستراتيجية من خلال إضافة أصول عالية الجودة ومبتكرة إلى محفظة أبيكس وتنويع استثماراتنا. وأضاف: نحن سعداء بإبرام هذه الصفقة، فعلى الرغم من التقلبات التي شهدتها المنطقة خلال الأشهر الماضية، فإن أبيكس استطاعت توسيع نطاق تواجدها بشكل كبير في مختلف الأسواق.



ويتميز العقار بمعدل رائد في السوق لمواقف السيارات بنسبة 7.5/1000، وطاقة فائضة بنسبة 100% وتم عمل تحديثات بالكامل، بما في ذلك الأسقف والمصاعد والمناطق المشتركة وفقا للمعايير الطبية المتبعة في المستشفى المستأجر مع استثمار أكثر من 16 مليون دولار من رأس المال لذلك، وسيشمل هذا الموقع في نهاية المطاف أكثر من 900 موظف، ويعد هذا المبنى الطبي أول مكتب عمليات رئيسي لجامعة نيويورك في ولاية فلوريدا.



وتعتبر جامعة نيويورك لانغون الطبية من المراكز الأكاديمية الرائدة في البلاد التي تتكون من 6 مواقع أساسية للمرضى الداخليين في جميع أنحاء منطقة مدينة نيويورك وعدد متزايد من مواقع العيادات الخارجية في 3 ولايات وكذلك في جنوب فلوريدا، ويقدم المرفق الجديد تجربة شخصية ذات مستوى عالمي للمرضى كنقطة مركزية لوصول مقدمي الخدمات عبر شبكة جامعة نيويورك لانغون المتنامية، وتدير جامعة نيويورك لانغون في الموقع مركزا يدعم ممارسات أطباء جامعة نيويورك إلى المرضى عن بعد ويوفر نقطة وصول واحدة ومركزية للمرضى والأطباء على حد سواء.



وصرح وليد محمد، نائب الرئيس التنفيذي - إدارة الاستثمارات البديلة في ديمة كابيتال: هذه الصفقة مهمة بالنسبة لنا، فهي تسمح بتكثيف تواجدنا في قطاع مدعوم بالتطورات الإيجابية وسوق خصبة لديها فرص كبيرة للنمو المستمر في المستقبل.