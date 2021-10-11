



هل هناك صلة بين الوقت الذي يقضيه الأطفال في النظر إلى الهاتف الذكي وقصر النظر؟



٭ حذرت دراسة جديدة من أن قضاء وقت طويل في التحديق في هاتف ذكي أو شاشة كمبيوتر يمكن أن يزيد من خطر قصر النظر لدى الأطفال بنسبة تصل إلى 80%.



فقد قام خبراء من جامعة «أنجليا روسكين» في كامبريدج بإنجلترا بفحص أكثر من 3000 دراسة حول التعرض للأجهزة الذكية وقصر النظر لدى الأطفال والشباب، الذين تتراوح أعمارهم بين 3 أشهر و33 عاما. وتوصل الباحثون إلى صلة واضحة بين الوقت الذي يقضيه المرء في النظر إلى الهاتف أو الجهاز اللوحي وزيادة خطر الإصابة بقصر النظر في تلك الفئات العمرية.



وتزيد الهواتف الذكية وحدها من المخاطر بنسبة 30%، ولكن عندما تقترن بالاستخدام المفرط للكمبيوتر، زادت المخاطر إلى 80% مقارنة بحالات لا تستخدم الشاشات.



ويخشى الباحثون من أن النتائج تعني أنه بحلول عام 2050، ربما يكون نصف سكان العالم يعانون من قصر النظر أو من مشاكل مماثلة لفقدان البصر، في الحالات الأسوأ.



ففي عام 2019، أوصت منظمة الصحة العالمية بعدم قضاء الأطفال دون سن الثانية وقتا أمام الشاشات. وقالت المنظمة الأممية أيضا إن الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين سنتين وخمس سنوات يجب ألا يقضوا أكثر من ساعة واحدة يوميا في الجلوس أمام الشاشة.



ولكن في العام نفسه، وجد مسح أجراه مركز سينساس وايد لـ2000 أسرة بريطانية أن الأطفال يقضون ما معدله 23 ساعة في الأسبوع في التحديق في الشاشات.



وأشارت العديد من الدراسات السابقة إلى أن العدد قد زاد بشكل كبير خلال جائحة كوفيد-19، مع بقاء الكثير من الأسر في المنازل وتحول الأطفال لتلقي التعليم عن بعد.



وقال روبرت بورن، أستاذ طب العيون والباحث المشارك في الدراسة، إن قصر النظر هو مصدر قلق صحي يتصاعد بسرعة، مشيرا إلى أن الدراسة الأخيرة «هي الأكثر شمولا حتى الآن بشأن هذه القضية وتظهر وجود صلة محتملة بين وقت الشاشة وقصر النظر لدى الشباب».

عن «ديلي ميل» البريطانية