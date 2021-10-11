عبدالعزيز جاسم



يلتقي منتخبنا الوطني للناشئين في الرابعة من مساء اليوم فريق الناشئين بنادي النصر الإماراتي، وذلك في إطار استعداداته لخوض الاستحقاقات.



المباراة هي الثالثة لـ «الأزرق الصغير» في معسكره المقام حاليا في الإمارات بعد أن لعب أمام نظيره الإماراتي مباراتين خسرهما على التوالي 4-0 وبهدف دون رد.



ويسعى الجهاز الفني للمنتخب اليوم للاستفادة من التجربة الثالثة أمام فريق النصر بعد أن وضع يده على مكامن القوة والضعف سعيا لاستعاده التوازن وتحسين الأداء من خلال إعادة تدوير مراكز اللاعبين ووضع اللاعب في مكانه المناسب.



وكان الجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني محمد الفيلكاوى قد عمل طوال تواجده في الإمارات على رفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين واعتماد التكتيك المناسب لقدراتهم لتطبيق رؤيته الفنية بهدف الارتقاء في المستوى بشكل عام وسط حماس وقبول لدى اللاعبين.



في جانب متصل، من المقرر عودة بعثة الأزرق إلى البلاد مساء اليوم، حيث كان من المقرر أن يخوض المنتخب منافسات بطولة غرب آسيا في مدينة جدة للفترة من 14 الجاري حتى 20 منه لكن اللجنة المنظمة للبطولة قررت تأجيلها إلى شهر ديسمبر المقبل.