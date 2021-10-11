مبارك الخالدي



أجرى منتخبنا الأولمبي تدريبات الاستشفاء صباح أمس في معسكره المقام حاليا في قطر استعدادا لخوض منافسات التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس آسيا 2022 المقرر إقامتها في الكويت 23 الجاري، كما قرر الجهاز الفني منح راحة للاعبين من التدريب المسائي امس، على أن يستأنف تدريباته المعتادة اليوم على فترتين.

وكانت بعثة المنتخب قد وصلت إلى الدوحة مساء الأول من امس قادمة من مدينة الخبر السعودية بعد خروج الأزرق من الدور الأول لبطولة غرب آسيا، إذ من المقرران يلعب المنتخب الأولمبي مباراتين وديتين في معسكره في الدوحة أمام نظيره القطري يومي 15 و18 الجاري.

وكان الجهازان الفني والإداري قد عقدا اجتماعا مع اللاعبين أمس طالبا خلاله بإغلاق صفحة بطولة غرب آسيا والتطلع إلى خوض الاستحقاق الأهم وهو المشاركة في التصفيات الآسيوية، حيث أشاد الجهاز الإداري بالتزام اللاعبين وتضحياتهم طوال الفترة الماضية، مجددا الثقة بلاعبي المنتخب لتجاوز السلبيات وتقديم أفضل ما لديهم في الاستحقاق المقبل.