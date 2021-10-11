نجح المصري ممدوح السبيعي، الشهير بـ «بيج رامي»، في التتويج بلقب «مستر أولمبيا 2021»، للعام على الثاني على التوالي، في إنجاز تاريخي كأول مصري وأفريقي وعربي يتوج بالبطولة الأشهر والأقوى لكمال الأجسام.



وأحرز «بيج رامي» اللقب بعد منافسة شرسة مع الأميركي براندون كيري، حيث تصدر «بيج رامي» الجولة الأولى، التي أقيمت فجر الأحد، في مركز أورانج كاونتي للمؤتمرات في مدينة أورلاندو بولاية فلوريدا الأميركية، والتي شهدت مشاركة 16 لاعبا من مختلف الدول، منهم المصريان محمد شعبان وحسن مصطفى، اللذان فشلا في التأهل للجولة الختامية.



وبذلك تفوق بيج رامي على الأميركي براندون كوري الفائز بلقب 2019 والإيراني هادي جوبان الذي حل ثالثا، فيما جاء الأميركي هانتر لابرادا رابعا ثم مواطنه نيك ووكر خامسا.



ويتصدر الأميركي لي هاني ومواطنه روني كولمان قائمة الفائزين بلقب مستر أولمبيا، بواقع 8 ألقاب لكل منهما، ويقتسم النمساوي- الأميركي ارنولد شوارزنيغر والأميركي فيل هيث المركز الثاني بـ 7 ألقاب لكل منهما.



وجاءت بداية مشاركة «بيج رامي» صاحب الـ 37 عاما في «مستر أولمبيا» منذ العام 2013، حيث حصل حينها على المركز الثامن، ثم حقق المركز السابع في 2014، فالمركز الخامس في 2015، فيما حل رابعا 2016، وفي 2017 جاء ثانيا، فيما حقق المركز السادس في نسخة 2018، ثم التتويج باللقب في 2020 ومن ثم النسخة الحالية في إنجاز تاريخي كبير.



هذا، وقدم وزير الشباب والرياضة المصري د.أشرف صبحي التهنئة لـ «بيج رامي»، مشيدا بالمستوى والعرض الرائع الذي قدمه في البطولة بالشكل الذي مكنه من الحفاظ على اللقب، وإضافة إنجاز جديد للرياضة المصرية التي تشهد إنجازات متتالية في جميع الألعاب الرياضية على مستوى البطولات القارية والإقليمية والدولية، وذلك في ظل الدعم اللامحدود من قبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي للرياضة المصرية والأبطال الرياضيين.



وأوضح صبحي أن الدولة المصرية تقدم كل الدعم والمساندة لأبطالها الرياضيين، كما تقوم وزارة الشباب والرياضة بالتنسيق مع اللجنة الأوليمبية وجميع الاتحادات الرياضية لمتابعة البرامج والمعسكرات التدريبية المحدد تنفيذها للاعبي المنتخبات المصرية استعدادا للبطولات المقبلة، حرصا على مواصلة الإنجازات والفوز بألقاب مختلف البطولات.



بدوره، هنأ محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين البطل العالمي، مضيفا أن المحافظة ستجهز برنامجا لتكريم رامي في مسقط رأسه، حيث حفر اسمه واسم مصر ومحافظته في السجلات العالمية بلقب مستر أولمبيا للعام الثاني على التوالي.



وكانت قرية السبايعة بمركز البرلس في محافظة كفر الشيخ مسقط رأس «بيج رامي» عاشت على أعصابها أمس أمام شاشات القنوات الفضائية لمتابعة الصراع الأخير لابنهم قبل أن يفوز باللقب للعام الثاني على التوالي.