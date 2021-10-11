الدوحة - فريد عبدالباقي



طوى الجهاز الفني لمنتخب قطر بقيادة الإسباني فيليكس سانشيز ملف الهزيمة أمام البرتغال بثلاثية نظيفة مساء السبت وبدأ الاستعداد لخوض لقاء الجولة الثامنة بلقاء منتخب أيرلندا الذي يحل ضيفا مساء غد في ستاد أفيفا بمدينة دبلن الأيرلندية.



وكـــان المنتخـــب البرتغالي قد كرر فوزه على قطر مساء أول من أمس على ستاد الغارف بمدينة فارو البرتغالية ضمن مباريات الجولة السابعة لحساب المجموعة الأولى من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم قطر 2022، والتي يشارك فيها «العنابي» بصفة اعتبارية دون احتساب النتائج، اذ سجل ثلاثية البرتغال كريستيانو رونالدو، وجوزيه فونتي، وأندريه سيلفا في الدقائق (37 و48 و89)، وكان المنتخب القطري خسر لقاء الذهاب في الجولة الخامسة أمام المنتخب البرتغالي بنتيجة 1-3، وعلى هامش لقاء قطر والبرتغال، قام رئيس الاتحاد القطري الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني بتبادل الهدايا التذكارية مع رئيس الاتحاد البرتغالي فرناندو غوميز.