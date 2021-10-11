القاهرة - سامي عبدالفتاح



بفارق 72 ساعة فقط، تتكرر المواجهة بين منتخبي مصر وليبيا، وذلك عندما يلتقي الفريقان في العاشرة مساء اليوم بتوقيت الكويت على ملعب شهداء بنينا بمدينة بنغازي الليبية، ضمن الجولة الرابعة للمجموعة السادسة لتصفيات أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم، وتسبق هذه المواجهة مباراة أخرى في المجموعة نفسها تجمع بين منتخبي الغابون (نقطة واحدة) وأنغولا (3 نقاط).



ولأن المباراة على ملعب مغطى بالعشب الاصطناعي، فقد حرص المدير الفني لمصر البرتغالي كيروش على التدريب مرتين في يوم واحد على الملعب عقب الوصول الى بنغازي.



مباراة مصر وليبيا يدخلها كيروش وفريقه بقيادة محمد صلاح وهم على صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط، لذلك سيسعى للتشبث بالقمة ولو بنقطة التعادل، بينما يسعى المدير الفني لليبيا الإسباني كليمنتي ولاعبوه إلى استرداد صدارة المجموعة مرة أخرى، بعد خسارة مباراة الجولة الثالثة في برج العرب بهدف المتألق عمر مرموش لاعب شتوتغارت الألماني.



المباراة تمثل ضغطا شديدا على الفريقين، في ظل نظام التصفيات الذي يحدد صعود الفريق المتصدر للمجموعة للتصفية النهائية، التي تجرى لها قرعة خاصة بين المنتخبات الـ 10 المتصدرين للمجموعات ليلعب كل منتخبين ذهابا وإيابا، لتتأهل المنتخبات الـ 5 الفائزة إلى بطولة كأس العالم.

ومن المتوقع أن يبدأ كيروش المباراة بالتشكيل نفسه الذي بدأ به مباراة برج العرب، مع المناورة ببعض البدلاء حسب سير المباراة في شوطها الأول، حيث اجتمع مع لاعبيه في فندق الإقامة، مؤكدا ضرورة تحقيق الفوز الليلة، واستغلال فرصة أن المنتخب الليبي سيلجأ للهجوم والتخلي عن التكتل الدفاعي الذي قام به في اللقاء السابق، مما يعطى فرصة أكبر للوصول إلى مرمى الحارس الليبي، ومحاولة التهديف وحسم سباق الصدارة لصالح الفراعنة.