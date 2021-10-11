حقق سائق مرسيدس الفنلندي فالتيري بوتاس فوزه الأول لهذا الموسم بإنهائه جائزة تركيا الكبرى، الجولة الـ 16 من بطولة العالم لـ «فورمولا 1»، في المركز الأول أمام سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن الذي انتزع صدارة الترتيب العام.

وأنهى بوتاس السباق التركي من حيث بدأه في المركز الأول، ليعود إلى الدرجة الأولى لمنصة التتويج لأول مرة منذ 27 سبتمبر 2020 حين فاز بجائزة روسيا، فيما جاء فيرستابن ثانيا من حيث انطلق أيضا، لينتزع صدارة الترتيب من بطل العالم سائق مرسيدس الثاني لويس هاميلتون الذي حل خامسا خلف المكسيكي سيرخيو بيريس (ريد بول) وابن موناكو شارل لوكلير (فيراري) تواليا.



وبنيله المركز الثاني واكتفاء هاميلتون بالمركز الخامس بعد انطلاقه من الحادي عشر رغم تصدره التجارب التأهيلية السبت وذلك بسبب استبداله قطعا في وحدة الطاقة ما أدى إلى معاقبته بعشرة مراكز، تصدر فيرستابن الترتيب العام بفارق 6 نقاط عن بطل العالم البريطاني قبل 6 سباقات على انتهاء الموسم.