حنان عبدالمعبود



في إطار منهجية عملية لتوسيع وتيرة التطعيم في الكويت، ولتغطية جميع فئات المجتمع والعمالة التي تعذر حصولها على التطعيم أو التسجيل لأي سبب، أعلنت وزارة الصحة أمس تدشين حملة تطعيم ميدانية شاملة تستهدف عددا من مناطق البلاد لتقديم خدمة تطعيم لقاح «كوفيد-19» لكل الفئات المشمولة بالتطعيم اعتبارا من اليوم.



وأوضحت «الصحة» في بيان صحافي ان الحملة تباشر عملها اليوم في منطقة «بنيد القار» وفق خطة معدة بهذا الشأن تشمل تغطية عدة مناطق، مضيفة ان تقديم الخدمة سيكون لكل الشرائح العمرية المشمولة بالتطعيم.



وبينت ان الحملة تقام في إطار منهجية عملية لتوسيع وتيرة التطعيم في أوساط العمالة التي لم تحصل على التطعيم أو لم تستطع التسجيل لأي سبب ولتغطية كافة فئات المجتمع قدر الامكان.



وكانت الوزارة قد دشنت في السابق حملات تطعيم ميدانية متنوعة لتقديم خدمة التطعيم للعاملين في الأنشطة الأكثر تواصلا بالجمهور كالعاملين في الجمعيات التعاونية والمجمعات التجارية والعاملين في الصالونات وعمال المزارع والبنوك والمصارف ومصانع الأغذية والمساجد وغيرها من الأنشطة الأخرى.