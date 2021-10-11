آلاء خليفة



بدأت الجامعة الأمريكية في الكويت «AUK» العام الدراسي الجديد ورحبت بالطلاب الجدد والعائدين إلى الجامعة، حيث أقام مكتب الحياة الطلابية في قسم شؤون الطلاب فعاليات أسبوع الترحيب السنوي التي تضمنت جلسات توجيه افتراضية حضرها 400 من الطلبة الجدد لتعريفهم بالجامعة وجميع التسهيلات والخدمات المتاحة لهم.



وخاطبت نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب د.حنان مظفر الطلبة قائلة: «أنتم الآن جزء من مجتمع الجامعة وندعوكم إلى الاعتماد على هذا المجتمع، لديكم مجموعة دعم ضخمة ستكون متاحة لكم للمساعدة عند الحاجة وإرشادكم عندما تشعرون بالضياع وإبهاجكم عندما تشعرون بالإحباط، ولمشاركتكم الفرحة في لحظات انتصاركم». واشتمل الأسبوع أيضا على معرض افتراضي حضره 130 من الطلبة، حيث حضر رئيس كل من الأندية التسعة عشر التي تشتمل عليهم الجامعة للتعريف بأنديتهم، تحدثوا عن أهداف كل ناد وما خططوا له على مدار العام وما تجاربهم الشخصية مع الأندية، وأتيحت الفرصة للطلاب للقاء أعضاء الأندية أيضا وطرح الأسئلة واستكشاف كل ناد. وقالت مديرة مكتب الحياة الطلابية شيرلي سوليفان: «نحث الطلاب على الانضمام أو تشكيل ناد يغطي اهتماماتهم واستكشاف فرص التواصل والمشاركة وتطوير المهارات القيادية. وتعمل التجربة على توسيع آفاق الطلاب وتسمح لهم بتحسين مهاراتهم وتقديم تجارب قيمة، وتعد نوادي الطلاب طريقة رائعة لتمكين الطلاب وإثرائهم أثناء خدمة المجتمع وترك إرث في الحرم الجامعي». هذا، ويتبع الفصل الدراسي الأول لعام 2021 نموذجا تعليميا مدمجا، حيث يتناوب الطلاب بين الدراسة عبر الإنترنت وفي الحرم الجامعي، وسيستمر عقد جميع فعاليات الجامعة بشكل افتراضي لضمان صحة الطلاب وسلامتهم.