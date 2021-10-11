آلاء خليفة



أعربت أستاذة علم النفس بكلية العلوم الاجتماعية د.أمثال الحويلة عن تفاؤلها الكبير بنجاح المساعي والجهود التي صاحبت آثار وتداعيات فيروس «كورونا» الذي اجتاح العالم ونشر الذعر بين جموع الشعوب والذي استمر لأكثر من عام ونصف العام، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للصحة النفسية 2021، والذي يصادف 10 أكتوبر 2021 تحت شعار «الرعاية الصحية النفسية للجميع: لنجعل هذا الشعار واقعا».



وأشارت د.الحويلة إلى الجهود الكبيرة التي بذلت على مستوى العالم للتصدي لها الفيروس الذي أثر بشكل كبير على الصحة النفسية لكثير من الأفراد وترك أثرا فادحا تأثرت بسببه الكثير من الشعوب والأمم في وقت تعطلت فيه الخدمات الصحية بوجه عام وتأثرت فيه سبل العلاج، غير أن الجهود التي بذلت لإنشاء أمصال علاجية تحد من انتشاره وتفشيه فتحت آفاقا جديدة، وخلقت أملا وتحديا كبيرا وخصوصا من جانب منظمة الصحة العالمية التي لم تدخر جهدا في توعية الناس وتثقيفهم حتى لا يقعوا فريسة نفسية لهذا الفيروس. ودعت إلى الارتقاء بنوعية الخدمات الصحية والرعاية النفسية لهؤلاء الذين تأثروا سلبا بتفشي هذا الفيروس المستجد، مؤيدة خطة العمل التي أعدتها المنظمة.



وأوضحت د.الحويلة أن مؤشرات التقدم التي حدثت مؤخرا وتراجع أعداد المرضى ومعدلات انتشار العدوى في بعض البلدان دليل على نجاح هذه الجهود وتفاعل الكوادر الطبية مع هذا الحدث الظاهر الذي أثر بشكل كبير على الصحة النفسية للناس. ودعت إلى التعاون لتحويل خطة الرعاية النفسية إلى حقيقة ملموسة على أرض الواقع وذلك بالتنسيق والتعاون مع جميع منظمات المجتمع المدني والمؤسسات كافة لتحقيق هذا الهدف.



وأكدت د.الحويلة أن اليوم العالمي للصحة النفسية يعتبر يوم تحد جديد للتعبير عن قوة الإرادة والتصميم على التحدي لمجابهة وتجاوز كل ما يضر بالصحة النفسية لدى الأفراد بل خلق أمل جديد لتحفيز الناس على الاعتناء بصحتهم النفسية والارتقاء بها بعيدا عن السلبيات وبث الأمل في نفوس الآخرين للتخلص من تلك الأوهام التي أصابت الكثير من جراء تفشي هذا الفيروس.