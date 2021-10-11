الصايغ: الإحصائيات العالمية تشير إلى زيادة الاضطرابات النفسية خلال جائحة «كورونا» من اكتئاب وتوتر وقلة نوم



حنان عبدالمعبود



أعلن مدير منطقة الصباح الطبية د.أحمد الشطي ان هناك شخصا بين كل 5 أشخاص قد يعاني شكلا من أشكال الاضطرابات النفسية، مبينا ان مركز الصحة النفسية يستقبل 6 آلاف مريض شهريا، وأن المركز يضم 700 سرير وهو الأكثر على مستوى المنطقة.



جاء هذا ضمن تصريح له على هامش الاحتفال الذي أقامه مركز الكويت للصحة النفسية باليوم العالمي للصحة النفسية تحت شعار «الصحة النفسية للجميع يجب أن تكون واقعا»، مبينا أن اليوم شمل عدة محاضرات كمية ونوعية عن حجم الخدمات التي تقدم، ومعرضا شارك به العديد من الجهات ذات العلاقة سواء في المستشفى أو القطاع الخاص الذين لهم دور في رفع مستوى جودة الحياة والصحة النفسية. وأضاف د.الشطي: ان منظمة الصحة العالمية في اجتماعات الجمعية العمومية في مايو الماضي اختارت هذا الشعار إيمانا منها بأن تجربة فيروس «كورونا المستجد» كان لها أثر كبير على الصحة النفسية، لكثير من القطاعات ومنها الفريق الطبي الذي عانى من الاحتراق الوظيفي والاكتئاب، وبعض حالات الاضطرابات النفسية. ومن جانب آخر، يجب التركيز على بعض الشرائح مثل اليافعين والشباب، وأيضا كان هناك طلب بضرورة التركيز على العمالة الوافدة والشعور بالغربة والحاجة الى رفع مستواهم.



وأشار د.الشطي إلى تشكيل فريق يهتم بالصحة النفسية والتواصل مع الأشخاص الذين بحاجة لتوفير تلك الرعاية في المناطق الصحية سرا ودون إعلان، مؤكدا أن الاضطرابات النفسية ليست وصمة، مضيفا: «كما نريد التوسع في توفير تلك الخدمات، سواء عن طريق المراكز او العيادات بالمراكز الصحية، لافتا الى التقدم بخطوة قانون الصحة النفسية، والجانب الشرعي في أقلمته لمواجهة التحديات.



بدوره، لفت رئيس قسم الطب النفسي في مركز الكويت للصحة النفسية د.عمار الصايغ إلى ان الاحتفال يأتي للتذكير بأهمية الصحة النفسية ورفع الوعي بها والتذكير بدعم الصحة النفسية، لاسيما خلال أزمة جائحة «كورونا» وبعدها، لافتا الى عدم وجود إحصائيات محلية عن نسب الإصابات بالاضطرابات النفسية إلا ان هناك توسعا في الخدمات خارج المستشفى، خاصة ان البعض يعاني من التخوف من «الوصمة» ولهذا تم التوجه إلى المستشفيات والمراكز الصحية، مبينا ان الإحصائيات العالمية تشير الى زيادة الاضطرابات خلال الجائحة من اكتئاب وتوتر وقلة النوم.