التقى وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د.أحمد ناصر المحمد مع رئيس جمهورية صربيا الصديقة ألكساندر فوتشيتش في مبنى قصر صربيا الرئاسي، وذلك على هامش ترؤس الشيخ د. أحمد الناصر لوفد الكويت المشارك في الاجتماع رفيع المستوى للذكرى الـ 60 للمؤتمر الأول لدول عدم الانحياز والذي تعقد أعماله في عاصمة جمهورية صربيا بلغراد.



وتم خلال اللقاء، استعراض أوجه العلاقات الثنائية التي تربط البلدين الصديقين والتي سيحتفل بمرور 60 عاما على تأسيسها في عام 2023، كما تضمن اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتوطيدها في كل المجالات وعلى مختلف الأصعدة ومناقشة عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك، كما التقى وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د.أحمد ناصر المحمد مع وزير خارجية جمهورية صربيا الصديقة نيكولا سيلاكوفيتش.



وتم خلال اللقاء استعراض، أوجه العلاقات الثنائية الوطيدة الكويتية - الصربية والتي سيحتفل البلدان الصديقان بمرور 60 عاما على تأسيسها عام 2023، كما بحث اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها في كل المجالات وعلى مختلف الأصعدة ومناقشة آخر التطورات على الصعيدين الإقليمي والدولي وعدد من القضايا محل الاهتمام المشترك.



كما التقى وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د. أحمد ناصر المحمد وزيرة خارجية جمهورية السودان د.مريم الصادق.



وتم خلال اللقاء استعراض أوجه العلاقات الثنائية التي تربط البلدين الشقيقين وبحث سبل تعزيزها وتوطيدها في جميع المجالات وعلى مختلف الأصعدة كما تمت مناقشة عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك، اضافة الى آخر التطورات الإقليمية والدولية.



كما التقى الشيخ د.أحمد ناصر المحمد مع وزير خارجية جمهورية غينيا الاستوائية الصديقة سيميون أويونو إيسونو آنغي.



وتم خلال اللقاء استعراض أوجه العلاقات الثنائية التي تربط البلدين الصديقين وبحث سبل تعزيزها وتوطيدها في جميع المجالات وعلى مختلف الأصعدة.