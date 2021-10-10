عبدالكريم أحمد



أعلنت المحامية هديل العنزي أنها بصدد تحريك شكوى ضد مستشفى حكومي ارتكب خطأ طبيا بحق موكلتها، تمهيدا لعرض ملفها أمام لجنة فنية طبية تقيم ما تعرضت له، قبل اتخاذ الإجراءات القانونية.



وأوضحت العنزي أن موكلتها خضعت لعملية ولادة وخرجت إلى المنزل، إلا أنها عانت من تسربات في جسمها ومضاعفات صحية حتى فوجئت بإصابتها بفتحة في المثانة، ويرجح بأن مثانتها تعرضت لجرح أو قص خلال العملية.



وأضافت أن الطبيب لم يشرح الحالة المرضية لموكلته على مدى أيام ما أصابها بانهيار نفسي، وعند حضور الطبيب المناوب خلال عطلة نهاية الأسبوع كان رده بأنه لأول مرة يراها ولا يعلم تفاصيل وضعها وأنها في مشفى حكومي وليس خاصا.



وأفادت العنزي بأن الطبيب ملزم قانونا بإخبار المريض عن حالته الصحية وطبيعتها ومراحلها وخطة علاجها بدقة وأمانة، مضيفة أنها ستتابع الحالة المرضية لموكلتها للوقوف على ما تعرضت له بشكل دقيق.