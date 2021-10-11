استمر فرز الأصوات في العراق اليوم الاثن، بعد انتخابات برلمانية شهدت أضعف إقبال على الإطلاق من الناخبين فيما يعكس ما وصفه كثيرون من العراقيين بفقدان الثقة في العملية الديمقراطية والطبقة السياسية في البلاد.

وقالت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إن نسبة المشاركة في التصويت في الانتخابات التي أجريت يوم الأحد بلغت 41 في المئة. وسجلت أدنى النسب في بغداد إذ تراوحت بين 31 و34 في المئة.

ولم تظهر آلات فرز الأصوات ونسب المشاركة في مراكز التصويت التي زارتها رويترز في أنحاء بغداد إقبالا يتجاوز 25 في المئة بنهاية عملية التصويت يوم الأحد. وأعلنت المفوضية نسب المشاركة بعد 12 ساعة.

وجرت الانتخابات استجابة للاحتجاجات الشعبية التي شهدتها البلاد في 2019 للمطالبة بوظائف وخدمات وإبعاد الأحزب الحاكمة في العراق وإصلاح النظام السياسي. وقتلت قوات الأمن وفصائل مسلحة مئات من المحتجين في حملة أمنية عنيفة لقمع الاضطرابات.