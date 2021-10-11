أصدر الرئيس التونسي قيس سعيّد اليوم الاثنين، أمرا بتسمية حكومة جديدة بعد 11 أسبوع من توليه السلطات في البلاد.

ونشرت الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية على فيسبوك بيانا مصحوبا بصورة للرئيس سعيّد ورئيسة الحكومة المكلفة نجلاء بودن جاء فيه "رئيس الجمهورية يصدر أمر تسمية رئيس الحكومة وأعضائها".

وقال الرئيس سعيد بعد أداء أعضاء الحكومة اليمين الدستورية أمامه إن بلاده ستنجح من الخروج من الوضع المتردي الذي تعيشه.

وأضاف: سنفتح كل الملفات ولن نستثني أيا منها ولا مكان لمن يريدون العبث بسيادة الدولة والشعب، محذرا من تسول له نفسه أن يتعدى على الدولة ومؤسساتها.

وقال: نحن لسنا تحت وصاية أي كان ولأن الدستور ينص على الحكومة تم تشكيلها بأسرع مما يتوقعون.

وتابع: اتخذت قرار التدابير الاستثنائية بنفسي وبيني وبين ربي بعد أن استنفدت جميع المحاولات، مشيرا إلى ان هناك من يصور الوضع على أنه انقلاب متسائلا كيف يكون انقلابا وما اتخذته مبني على الدستور؟.