قال رئيس الديوان الوطني لحقوق الانسان السفير جاسم المباركي اليوم الاثنين، ان للمؤسسات الدولية المعنية بحقوق الانسان دورا مهما وكبيرا في تعزيز وحماية حقوق الانسان وتنفيذ توصيات الآليات التعاقدية وغير التعاقدية للدول.

جاء ذلك في كلمة ألقاها المباركي في افتتاح الدورة التأسيسية الأولى التي تنظمها لجنة الشكاوى والتظلمات بالديوان الوطني لحقوق الانسان بالتعاون مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان والتي تستمر يومين بمشاركة ممثلين من داخل الكويت وخارجها.

وأوضح المباركي أن الدورة تهدف إلى رفع كفاءة وقدرة العاملين بالديوان فيما يتعلق بإنشاء المؤسسات الوطنية والتعريف بآليات وفعاليات أجهزة حقوق الانسان.

وبدوره قال المدير التنفيذي للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان سلطان الجمالي في كلمة مماثلة ان تنظيم هذه الدورة يعيد التذكير والتعريف بالمبادئ والمفاهيم الأساسية لمنظومة حقوق الانسان والمسار التاريخي لهذه المسيرة.

وأوضح الجمالي أن الدورة تهدف أيضا إلى التعريف بجوانب ودور عدد من أصحاب المصلحة من حيث التكوين والمهام والمسؤوليات والتفاعل مع الآليات الدولية لحقوق الانسان ما يمهد الطريق لتعاون بناء ومتكامل بين أصحاب المصلحة لتحقيق الأهداف المشتركة.

وأشاد بدور الديوان الوطني لحقوق الانسان الكويتي لتعاونه مع الشبكة العربية في تنظيم هذه الدورة مثمنا جهود كادر الشبكة العربية وجميع المشاركين على تنسيقهم للدورة