استقبل سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، بقصر بيان صباح اليوم، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت سمو الأمير سلطان بن سعد حاملا رسالة خطية إلى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية تتعلق بالعلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين بالإضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الاقليمية والدولية كما تضمنت الرسالة دعوة لسموه رعاه الله لحضور النسخة الخامسة لمنتدى مبادرة مستقبل الاستثمار.