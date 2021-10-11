حقق المتسابق الكويتي راشد الدواس يوم أمس الأحد، كأس المركز الثاني في فئة المحترفين (جالس ستوك) ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة العالم للدراجات المائية 2021 المقامة في ولاية (أريزونا) الأميركية.

وقال الدواس في اتصال هاتفي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الاثنين إنه كان قاب قوسين من تحقيق اللقب إلا أن عطلا فنيا مفاجئا منعه من تحقيق الانجاز لاسيما أن فئة ال(ستوك) للمحترفين هي أكثر فئة من حيث عدد المتسابقين.

وأعرب الدواس عن بالغ سعادته بتحقيقه هذا الانجاز في هذا المحفل العالمي ورفع علم الكويت في هذه البطولة والتي شارك بها أكثر من 200 متسابق محترف من مختلف القارات.

وبين أنه بدأ استعداده للبطولة بوقت كاف لتحسين الأداء ورفع جاهزيته للسباق موضحا أن المشاركة في الاستحقاقات الدولية الأخرى ساهمت في تحقيق الانجازات في بطولة العالم.

يذكر ان بطولة العالم للدراجات المائية 2021 انطلقت في الثاني من الشهر الجاري واختتمت منافساتها يوم أمس تحت مظلة اتحاد (IJSBA) للدراجات المائية وبمشاركة 24 دولة.